Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcının 29 yıllık yolculuğu: Krizler, rekorlar ve güçlü dönüşler

2017–2025 dönemi: Çıkış ağırlıklı seyir, 2025’te toparlanma sinyali

2017 yılında 100,3 milyar dolarlık alıma karşılık 98,5 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi. Yıl 1,78 milyar dolarlık net alımla kapanarak pozitif ayrıştı.

2018'de tablo yeniden negatife döndü ve 122,1 milyar dolar alıma karşılık 124,1 milyar dolar satışla -2,01 milyar dolarlık net çıkış kaydedildi.

2019’da ise 104,8 milyar dolarlık alım ve 105,4 milyar dolarlık satışla net çıkış -600,8 milyon dolar oldu.

2020'de 199,7 milyar dolarlık alıma karşılık 204,3 milyar dolarlık satış yapılırken net çıkış -4,58 milyar dolara ulaştı.