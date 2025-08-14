Borsa İstanbul’da yıl sonuna kadar en yüksek getiri potansiyeline sahip hisseler açıklandı
Borsa İstanbul’da yıl sonuna kadar en yüksek getiri potansiyeli sunabilecek hisseler açıklandı. Analistlerin hedef fiyat tahminlerinden derlenen listede, perakendeden gıdaya, sigortadan havacılığa kadar birçok sektörden şirket öne çıkıyor. İlk sıradaki hissenin getiri potansiyeli yüzde 70’in üzerinde hesaplandı. İşte yıl sonunda yatırımcısına en çok kazandırması öngörülen hisse seneleri ve beklenen artış oranları!
Borsa İstanbul’da yıl sonuna kadar en yüksek getiri potansiyeline sahip hisseler belli oldu. En az 5 kurumun hedef fiyat tahminleri dikkate alınarak hazırlanan listede farklı sektörlerden öne çıkan şirketler yatırımcıların gündemine girdi.
Getiri potansiyeli en yüksek hisseler ve oranları şöyle sıralandı:
20 - Turcas Petrol (TURSG) – %35,4
19 - Arçelik (ARCLK) – %35,5
18 - İş Bankası (ISCTR) – %35,6
17 - Çimsa (CIMSA) – %38,4
16 - MLP Sağlık (MPARK) – %39,0
15 - Aksa Enerji (AKSEN) – %40,5
14 - Indesit (INDES) – %42,5
13 - Tofaş (TOASO) – %43,4
12 - Migros (MGROS) – %43,6
11- Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) – %49,6
10 - Coca-Cola İçecek (CCOLA) – %51,4
9 - Mavi (MAVI) – %52,3
7 - Koç Holding (KCHOL) – %54,9
8 - Türk Hava Yolları (THYAO) – %54,7
6 - Sabancı Holding (SAHOL) – %56,1
5 - TAV Havalimanları (TAVHL) – %56,7
4 - Turkcell (TCELL) – %59,3
3 - Ülker (ULKER) – %60,2
2 - Anadolu Sigorta (ANSGR) – %71,5
1 - Şok Marketler (SOKM) – %72,5
Listenin zirvesinde yer alan Şok Marketler’in hisse fiyatı 38,5 TL iken ortalama hedef fiyatı 66,5 TL olarak belirlendi. Sigorta, gıda ve telekomünikasyon sektörlerindeki şirketler de yüksek potansiyeliyle dikkat çekti.