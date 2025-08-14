Borsa İstanbul’da yıl sonuna kadar en yüksek getiri potansiyeline sahip hisseler açıklandı

Borsa İstanbul’da yıl sonuna kadar en yüksek getiri potansiyeline sahip hisseler belli oldu. En az 5 kurumun hedef fiyat tahminleri dikkate alınarak hazırlanan listede farklı sektörlerden öne çıkan şirketler yatırımcıların gündemine girdi. 1 | 14

20 - Turcas Petrol (TURSG) – %35,4 19 - Arçelik (ARCLK) – %35,5



18 - İş Bankası (ISCTR) – %35,6 17 - Çimsa (CIMSA) – %38,4



16 - MLP Sağlık (MPARK) – %39,0 15 - Aksa Enerji (AKSEN) – %40,5



14 - Indesit (INDES) – %42,5 13 - Tofaş (TOASO) – %43,4

12 - Migros (MGROS) – %43,6 11- Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) – %49,6

10 - Coca-Cola İçecek (CCOLA) – %51,4 9 - Mavi (MAVI) – %52,3



7 - Koç Holding (KCHOL) – %54,9 8 - Türk Hava Yolları (THYAO) – %54,7

6 - Sabancı Holding (SAHOL) – %56,1 5 - TAV Havalimanları (TAVHL) – %56,7



4 - Turkcell (TCELL) – %59,3 3 - Ülker (ULKER) – %60,2



2 - Anadolu Sigorta (ANSGR) – %71,5 1 - Şok Marketler (SOKM) – %72,5



