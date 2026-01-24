Borsa rekor üzerine rekor kırdı: Haftanın en çok kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu!
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi bu hafta rekor üzerine rekor kırarken endekse dahil hisselerin de performansları belli oldu. Hisseler arasında haftalık bazda en çok prim yapanı yüzde 22,56 yükselirken endeksten negatif ayrışarak en büyük kaybı yaşan hissede yüzde 15,40 düşüş yaşandı. İşte haftalık bazda yatırımcısına en çok kazandıran ve kaybettirenler...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi hafta içinde art arda yeni rekor seviyelere ulaşırken haftayı da rekor seviyeden tamamladı. Endeks yeni zirvesine ulaşırken haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri belli oldu.
BIST 100 endeksi haftayı 12.992,71 puanla rekor seviyeden tamamlarken haftalık bazda yüzde 2,56 değer kazandı.
Endeks, hafta içinde en düşük 12.575,67 puanı görürken, en yüksek ise 13.030,83 puanı gördü ve kritik eşiği aştı.
Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeks yüzde 4,14 yükselişle 18.014,24 puanla, sanayi endeksi yüzde 2,61 primle 16.039,23 puan, hizmetler endeksi yüzde 1,15 yükselişle 11.739,87 puan, teknoloji endeksi ise yüzde 1,65 düşüşle 35.725,71 puan oldu.
Gübre Fabrikaları en çok prim yapan hisse
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen, yüzde 22,56 ile Gübre Fabrikaları oldu.
Gübre Fabrikaları'nı yüzde 20,82 ile Kiler Holding izledi.
EİS Eczacıbaşı İlaç ise yüzde 18,64 yükseldi.
En çok değer kaybedenler
Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 15,40 düşüş ile Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ oldu.
Efor Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ hisseleri yüzde 12,40 ile en çok düşen ikinci hisse oldu.
Otokar hisselerinde ise bu hafta yüzde 12,32 düşüş yaşandı.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 1 trilyon 371 milyar 420 milyon lirayla ASELSAN, 635 milyar 460 milyon lirayla Garanti BBVA ve 504 milyar 600 milyon lirayla Enka İnşaat ve Sanayi AŞ oldu.