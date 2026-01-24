Borsa rekor üzerine rekor kırdı: Haftanın en çok kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu!

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 1 trilyon 371 milyar 420 milyon lirayla ASELSAN, 635 milyar 460 milyon lirayla Garanti BBVA ve 504 milyar 600 milyon lirayla Enka İnşaat ve Sanayi AŞ oldu.