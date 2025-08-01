Borsa temmuzda güçlü kapandı: İşte en çok yükselen ve düşen hisseler
Borsa İstanbul’da Temmuz ayı, güçlü ekonomik veriler ve not artışlarıyla yukarı yönlü kapandı. BİST 100 endeksi yüzde 8’e yakın prim yaparak kritik direnç seviyelerine yaklaşırken, endeks içinde bazı hisseler öne çıktı. Kimileri yüzde 40’ı aşan yükselişlerle yatırımcısını sevindirdi, kimileri ise çift haneli kayıplarla dikkat çekti. İşte Temmuz ayında BİST 100 endeksinde en çok kazandıran ve en çok kaybettiren 10 hisse...
Borsa İstanbul’da Temmuz ayı işlemleri, pozitif ekonomik sinyaller ve piyasa dostu gelişmelerin etkisiyle yükselişle tamamlandı.
BİST 100 endeksi, ay boyunca yüzde 7,99 prim yaparak 10.743 puandan kapanış gerçekleştirdi. Haziran enflasyonunun beklentilerin altında kalması, TCMB’nin 300 baz puanlık faiz indirimiyle gevşeme sürecine yeniden başlaması ve Moody’s’in Türkiye’nin kredi notunu artırması, piyasaya yön veren temel faktörler arasında yer aldı.
Endeks dirence dayandı
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; endeks Temmuz ayı boyunca en düşük 9.940, en yüksek 10.783 puanı test etti. Ay kapanışı ise 10.750 direncinin hemen üzerinde gerçekleşti. Bu seviye, teknik analistler tarafından kritik eşik olarak yorumlanıyor. Yukarı yönlü kırılması hâlinde, 10.950 – 11.250 bandına doğru hareketin güçlenebileceği ifade ediliyor. Öte yandan, 10.550 puan seviyesi ilk güçlü destek olarak izleniyor.
Temmuz ayının en çok yükselen 10 hissesi
Temmuz ayında BİST 100 endeksinde yatırımcısına en fazla kazandıran şirketler şöyle sıralandı:
10 - Girişim Elektrik (GESAN)
Hisse fiyatı: 50,00 TL
Aylık değişim: %23,46
9 - Aselsan (ASELS)
Hisse fiyatı: 187,00 TL
Aylık değişim: %24,01
8 - Kontrolmatik (KONTR)
Hisse fiyatı: 25,42 TL
Aylık değişim: %25,16
7 - MİA Teknoloji (MIATK)
Hisse fiyatı: 36,04 TL
Aylık değişim: %25,23
6 - Enerya Enerji (ENERY)
Hisse fiyatı: 8,56 TL
Aylık değişim: %26,07
5 - Ral Yatırım Holding (RALYH)
Hisse fiyatı: 124,90 TL
Aylık değişim: %28,23
4 - Margün Enerji (MAGEN)
Hisse fiyatı: 43,70 TL
Aylık değişim: %33,39
3 - Otokar (OTKAR)
Hisse fiyatı: 552,50 TL
Aylık değişim: %34,84
2 - Graintürk Holding (GRTHO)
Hisse fiyatı: 462,00 TL
Aylık değişim: %38,63
1 - Destek Finans Factoring (DSTKF)
Hisse fiyatı: 536,00 TL
Aylık değişim: %46,15
Temmuz ayının en çok değer kaybeden 10 hissesi
Aynı dönemde BİST 100 endeksinde en çok değer kaybeden şirketler ise şöyle sıralandı:
10 - Koza Altın (KOZAL)
Hisse fiyatı: 22,86 TL
Aylık değişim: %-4,75
9 - Altınay Savunma (ALTNY)
Hisse fiyatı: 77,85 TL
Aylık değişim: %-4,95
8 - TAV Havalimanları (TAVHL)
Hisse fiyatı: 245,80 TL
Aylık değişim: %-7,07
7 - Türk Telekom (TTKOM)
Hisse fiyatı: 54,45 TL
Aylık değişim: %-7,48
6 - Işıklar Enerji (IEYHO)
Hisse fiyatı: 12,83 TL
Aylık değişim: %-8,36
5 - İpek Doğal Enerji (IPEKE)
Hisse fiyatı: 54,55 TL
Aylık değişim: %-9,01
4 - Şekerbank (SKBNK)
Hisse fiyatı: 5,85 TL
Aylık değişim: %-11,23
3 - Kuyaş Yatırım (KUYAS)
Hisse fiyatı: 56,90 TL
Aylık değişim: %-11,37
2 - Koza Anadolu Metal (KOZAA)
Hisse fiyatı: 74,50 TL
Aylık değişim: %-11,41
1 - Turex Turizm (TUREX)
Hisse fiyatı: 11,18 TL
Aylık değişim: %-33,33