Borsa temmuzda güçlü kapandı: İşte en çok yükselen ve düşen hisseler

Endeks dirence dayandı

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; endeks Temmuz ayı boyunca en düşük 9.940, en yüksek 10.783 puanı test etti. Ay kapanışı ise 10.750 direncinin hemen üzerinde gerçekleşti. Bu seviye, teknik analistler tarafından kritik eşik olarak yorumlanıyor. Yukarı yönlü kırılması hâlinde, 10.950 – 11.250 bandına doğru hareketin güçlenebileceği ifade ediliyor. Öte yandan, 10.550 puan seviyesi ilk güçlü destek olarak izleniyor.