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Borsa temmuzda güçlü kapandı: İşte en çok yükselen ve düşen hisseler

Borsa İstanbul’da Temmuz ayı, güçlü ekonomik veriler ve not artışlarıyla yukarı yönlü kapandı. BİST 100 endeksi yüzde 8’e yakın prim yaparak kritik direnç seviyelerine yaklaşırken, endeks içinde bazı hisseler öne çıktı. Kimileri yüzde 40’ı aşan yükselişlerle yatırımcısını sevindirdi, kimileri ise çift haneli kayıplarla dikkat çekti. İşte Temmuz ayında BİST 100 endeksinde en çok kazandıran ve en çok kaybettiren 10 hisse...

Kaan Ege Kayan kaan.ege@dunya.com
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Borsa temmuzda güçlü kapandı: İşte en çok yükselen ve düşen hisseler - Resim: 1

Borsa İstanbul’da Temmuz ayı işlemleri, pozitif ekonomik sinyaller ve piyasa dostu gelişmelerin etkisiyle yükselişle tamamlandı.

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Borsa temmuzda güçlü kapandı: İşte en çok yükselen ve düşen hisseler - Resim: 2

BİST 100 endeksi, ay boyunca yüzde 7,99 prim yaparak 10.743 puandan kapanış gerçekleştirdi. Haziran enflasyonunun beklentilerin altında kalması, TCMB’nin 300 baz puanlık faiz indirimiyle gevşeme sürecine yeniden başlaması ve Moody’s’in Türkiye’nin kredi notunu artırması, piyasaya yön veren temel faktörler arasında yer aldı.

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Borsa temmuzda güçlü kapandı: İşte en çok yükselen ve düşen hisseler - Resim: 3

Endeks dirence dayandı

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; endeks Temmuz ayı boyunca en düşük 9.940, en yüksek 10.783 puanı test etti. Ay kapanışı ise 10.750 direncinin hemen üzerinde gerçekleşti. Bu seviye, teknik analistler tarafından kritik eşik olarak yorumlanıyor. Yukarı yönlü kırılması hâlinde, 10.950 – 11.250 bandına doğru hareketin güçlenebileceği ifade ediliyor. Öte yandan, 10.550 puan seviyesi ilk güçlü destek olarak izleniyor.

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Borsa temmuzda güçlü kapandı: İşte en çok yükselen ve düşen hisseler - Resim: 4

Temmuz ayının en çok yükselen 10 hissesi

Temmuz ayında BİST 100 endeksinde yatırımcısına en fazla kazandıran şirketler şöyle sıralandı:

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Borsa temmuzda güçlü kapandı: İşte en çok yükselen ve düşen hisseler - Resim: 5

10 - Girişim Elektrik (GESAN)

Hisse fiyatı: 50,00 TL
Aylık değişim: %23,46

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Borsa temmuzda güçlü kapandı: İşte en çok yükselen ve düşen hisseler - Resim: 6

9 - Aselsan (ASELS)

Hisse fiyatı: 187,00 TL
Aylık değişim: %24,01

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Borsa temmuzda güçlü kapandı: İşte en çok yükselen ve düşen hisseler - Resim: 7

8 - Kontrolmatik (KONTR)

Hisse fiyatı: 25,42 TL
Aylık değişim: %25,16

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Borsa temmuzda güçlü kapandı: İşte en çok yükselen ve düşen hisseler - Resim: 8

7 - MİA Teknoloji (MIATK)

Hisse fiyatı: 36,04 TL
Aylık değişim: %25,23

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Borsa temmuzda güçlü kapandı: İşte en çok yükselen ve düşen hisseler - Resim: 9

6 - Enerya Enerji (ENERY)

Hisse fiyatı: 8,56 TL
Aylık değişim: %26,07

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Borsa temmuzda güçlü kapandı: İşte en çok yükselen ve düşen hisseler - Resim: 10

5 - Ral Yatırım Holding (RALYH)

Hisse fiyatı: 124,90 TL
Aylık değişim: %28,23

10 | 25
Borsa temmuzda güçlü kapandı: İşte en çok yükselen ve düşen hisseler - Resim: 11

4 - Margün Enerji (MAGEN)

Hisse fiyatı: 43,70 TL
Aylık değişim: %33,39

11 | 25
Borsa temmuzda güçlü kapandı: İşte en çok yükselen ve düşen hisseler - Resim: 12

3 - Otokar (OTKAR)

Hisse fiyatı: 552,50 TL
Aylık değişim: %34,84

12 | 25
Borsa temmuzda güçlü kapandı: İşte en çok yükselen ve düşen hisseler - Resim: 13

2 - Graintürk Holding (GRTHO)

Hisse fiyatı: 462,00 TL
Aylık değişim: %38,63

13 | 25
Borsa temmuzda güçlü kapandı: İşte en çok yükselen ve düşen hisseler - Resim: 14

1 - Destek Finans Factoring (DSTKF)

Hisse fiyatı: 536,00 TL
Aylık değişim: %46,15

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Borsa temmuzda güçlü kapandı: İşte en çok yükselen ve düşen hisseler - Resim: 15

Temmuz ayının en çok değer kaybeden 10 hissesi

Aynı dönemde BİST 100 endeksinde en çok değer kaybeden şirketler ise şöyle sıralandı:

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Borsa temmuzda güçlü kapandı: İşte en çok yükselen ve düşen hisseler - Resim: 16

10 - Koza Altın (KOZAL)

Hisse fiyatı: 22,86 TL
Aylık değişim: %-4,75

16 | 25
Borsa temmuzda güçlü kapandı: İşte en çok yükselen ve düşen hisseler - Resim: 17

9 - Altınay Savunma (ALTNY)

Hisse fiyatı: 77,85 TL
Aylık değişim: %-4,95

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Borsa temmuzda güçlü kapandı: İşte en çok yükselen ve düşen hisseler - Resim: 18

8 - TAV Havalimanları (TAVHL)

Hisse fiyatı: 245,80 TL
Aylık değişim: %-7,07

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Borsa temmuzda güçlü kapandı: İşte en çok yükselen ve düşen hisseler - Resim: 19

7 - Türk Telekom (TTKOM)

Hisse fiyatı: 54,45 TL
Aylık değişim: %-7,48

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Borsa temmuzda güçlü kapandı: İşte en çok yükselen ve düşen hisseler - Resim: 20

6 - Işıklar Enerji (IEYHO)

Hisse fiyatı: 12,83 TL
Aylık değişim: %-8,36

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Borsa temmuzda güçlü kapandı: İşte en çok yükselen ve düşen hisseler - Resim: 21

5 - İpek Doğal Enerji (IPEKE)

Hisse fiyatı: 54,55 TL
Aylık değişim: %-9,01

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Borsa temmuzda güçlü kapandı: İşte en çok yükselen ve düşen hisseler - Resim: 22

4 - Şekerbank (SKBNK)

Hisse fiyatı: 5,85 TL
Aylık değişim: %-11,23

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Borsa temmuzda güçlü kapandı: İşte en çok yükselen ve düşen hisseler - Resim: 23

3 - Kuyaş Yatırım (KUYAS)

Hisse fiyatı: 56,90 TL
Aylık değişim: %-11,37

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Borsa temmuzda güçlü kapandı: İşte en çok yükselen ve düşen hisseler - Resim: 24

2 - Koza Anadolu Metal (KOZAA)

Hisse fiyatı: 74,50 TL
Aylık değişim: %-11,41

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Borsa temmuzda güçlü kapandı: İşte en çok yükselen ve düşen hisseler - Resim: 25

1 - Turex Turizm (TUREX)

Hisse fiyatı: 11,18 TL
Aylık değişim: %-33,33

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