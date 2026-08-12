Borsada 27 yıl sonra aynı alarm: Tarihte yalnızca bir kez görülmüştü

Ancak piyasadaki yükselişe rağmen bazı göstergeler yatırımcılar açısından temkinli olunması gerektiğine işaret ediyor. Özellikle S&P 500 içerisindeki teknoloji şirketlerinin artan ağırlığı ve değerlemelerin tarihsel ortalamaların üzerine çıkması yakından takip ediliyor.