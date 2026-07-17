Borsada düşüş bekleyenler panikte! Analistler uyardı: En büyük hata olur!

Ayı piyasaları geçici, uzun vadeli trend kalıcı

Tarih boyunca S&P 500 de birçok kez yüzde 20'nin üzerinde değer kaybı yaşadı. Daha küçük çaplı yüzde 10'luk düzeltmeler ise ortalama iki yılda bir görüldü.