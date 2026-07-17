Borsada düşüş bekleyenler panikte! Analistler uyardı: En büyük hata olur!
Küresel piyasalarda ayı piyasası endişeleri sürerken, analistler yatırımcıları kısa vadeli dalgalanmalara karşı uyarıyor. Tarihsel veriler de başarılı yatırımcıların basit ama etkili tek bir stratejiyle kazandıklarını gösteriyor.
ABD borsalarındaki güçlü yükselişin ardından yatırımcılar arasında ayı piyasası endişesi artmaya başladı.
S&P 500 endeksi son beş yılda yaklaşık yüzde 86 getiri sağlayarak yatırımcılarına önemli kazançlar sundarken yükselen değerlemeler ve küresel belirsizlikler, olası sert düzeltme ihtimalini de yeniden tartışmaya açtı.
Analistlere göre, en büyük hata piyasalarda düşüş beklentisi oluştuğunda kısa vadeli hareket etmeye çalışmakla başlıyor.
Geçmiş verilere bakıldığında, uzun vadeli düşünen yatırımcıların piyasadaki geçici dalgalanmalardan daha az etkilendiği görülüyor. Bu nedenle deneyimli yatırımcılar, gelecek birkaç ay yerine önümüzdeki 10 yılı esas alarak karar vermeyi tercih ediyor.
Ayı piyasaları geçici, uzun vadeli trend kalıcı
Tarih boyunca S&P 500 de birçok kez yüzde 20'nin üzerinde değer kaybı yaşadı. Daha küçük çaplı yüzde 10'luk düzeltmeler ise ortalama iki yılda bir görüldü.
Ancak her büyük düşüşün ardından piyasa en nihayetinde yeniden yükselişe geçti. Bu nedenle uzmanlar, ayı piyasalarının uzun vadeli yatırımın doğal bir parçası olduğunu belirtiyor.
Tahmin etmeye çalışmak büyük risk
Analistlere göre yatırımcıların en sık yaptığı hatalardan biri de piyasanın zirve ve dip seviyesini tahmin etmeye çalışmak.
Kısa vadeli tahminlere göre sürekli alım satım yapmak, çoğu zaman uzun vadeli getiriyi olumsuz etkiliyor. Bu nedenle yatırım uzmanları, kaliteli şirketlerden oluşan çeşitlendirilmiş bir portföy oluşturulmasını ve piyasa dalgalanmaları sırasında plana sadık kalınmasını öneriyor.
Piyasalarda belirsizlik her zaman varlığını korurken ve yeni ayı piyasasının ne zaman başlayacağı kestirlemezken analistler yatırım kararlarının kısa vadeli korkular yerine uzun vadeli hedeflere göre verilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Tarihsel performans da, sabırlı yatırımcıların zaman içinde önemli kazançlar elde edebildiğini ortaya koyuyor.