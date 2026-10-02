Yatırımcı için altın kural: Enflasyon ve döngü takibi

S&P 500 ile BİST 100 döngülerinde kritik fark ise para birimi ve enflasyon etkisi.

S&P 500’deki uzun vadeli artışlar büyük oranda reel büyümeyi temsil ederken, Borsa İstanbul'un TL bazındaki yükselişlerinde yüksek enflasyon ve döviz kurundaki değişimler önemli rol oynayabiliyor. Bu nedenle BİST 100'ün uzun vadeli performansını değerlendirirken TL bazındaki seviye kadar, dolar bazlı ve enflasyondan arındırılmış getiriye de bakılması gerekiyor.