Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu! İşte haftalık performanslar....
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi bu haftayı kayıpla kapatırken yatırımcısına en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler de belli oldu. Haftalık bazda en çok yükselen hisse Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ olurken en çok düşen hisse ise Destek Finans Faktoring oldu. İşte hisselerin haftalık performansları...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı ortalama yüzde 3,33 kayıpla tamamlarken haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri de belli oldu.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,33 değer kaybederek 10.372,04 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.265,70 puanı ve en yüksek 10.735,22 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 3,4 düşüşle 13.889,84 puan, sanayi endeksi yüzde 3,76 azalışla 13.654,54 puan, hizmetler endeksi yüzde 3,95 kayıpla 10.464,80 puan ve teknoloji endeksi yüzde 2,07 düşüşle 23.885,55 puan oldu.
En çok prim yapan hisseler
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 14,67 ile Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ oldu.
Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'yi yüzde 12,67 ile Işıklar Enerji Yapı Holding AŞ, yüzde 6,84 ile Tofaş izledi.
En çok değer kaybedenler
Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 40,84 ile Destek Finans Faktoring oldu.
Destek Finans Faktoring'i yüzde 20,15 kayıp ile 1000 Yatırımlar Holding AŞ ve yüzde 18,74 ile Sasa Polyester izledi.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 792 milyar 984 milyon lirayla ASELSAN, 579 milyar 180 milyon lirayla Garanti BBVA ve 433 milyar 320 milyon lirayla Türk Hava Yolları olarak sıralandı.