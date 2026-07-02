Borsada ilk yarının liderleri belli oldu: İşte en çok kazandıran ve kaybettiren sektörler

Aynı dönemde BIST 30 endeksi de yüzde 33,7 yükselerek 16.339,52 puana ulaştı. Böylece her iki gösterge endeksi de ilk altı ayı artıda kapattı.

Dolar bazında değerlendirildiğinde ise BIST 100 endeksi, geçen yıl sonuna göre yüzde 15,4 yükselerek 302,7 seviyesine çıktı. Endeks, yıl içinde dolar bazında en düşük 267,6 puanı 2 Ocak'ta, en yüksek 334,6 puanı ise 11 Mayıs'ta gördü.