Borsada ilk yarının liderleri belli oldu: İşte en çok kazandıran ve kaybettiren sektörler
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2026'nın ilk altı ayında yüzde 25,4 değer kazanarak yatırımcısına güçlü getiri sağladı. Ana sektörlerin tamamı yükseliş kaydederken, alt sektörlerde en yüksek performans finansal kiralama ve faktoring endeksinden geldi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2025 yılını 11.261,52 puanda kapatmasının ardından 2026'nın ilk altı ayında yukarı yönlü bir performans sergiledi. Endeks, bu süreçte en düşük 11.296,52, en yüksek ise 15.204,92 puanı gördü. Haziran ayının son işlem gününü 14.121,83 puandan tamamlayan BIST 100, yatırımcısına yılın ilk yarısında yüzde 25,4 kazanç sağladı.
Aynı dönemde BIST 30 endeksi de yüzde 33,7 yükselerek 16.339,52 puana ulaştı. Böylece her iki gösterge endeksi de ilk altı ayı artıda kapattı.
Dolar bazında değerlendirildiğinde ise BIST 100 endeksi, geçen yıl sonuna göre yüzde 15,4 yükselerek 302,7 seviyesine çıktı. Endeks, yıl içinde dolar bazında en düşük 267,6 puanı 2 Ocak'ta, en yüksek 334,6 puanı ise 11 Mayıs'ta gördü.
Teknoloji sektörü öne çıktı
Yılın ilk yarısında Borsa İstanbul'daki dört ana sektör endeksinin tamamı yatırımcısına kazandırdı. En yüksek getiri yüzde 60,5 ile teknoloji endeksinden gelirken, mali endeks yüzde 28,4, sınai endeks yüzde 26,3 ve hizmetler endeksi yüzde 19,4 yükseldi.
Alt sektörlerde ise 23 endeksten 21'i değer kazanırken, yalnızca iki endeks geriledi.
En yüksek kazanç finansal kiralama ve faktoringde
İlk altı aylık dönemde yatırımcısına en fazla kazandıran alt sektör yüzde 411,9 ile finansal kiralama ve faktoring endeksi oldu. Bu sektörü yüzde 91,8 ile bilişim, yüzde 52,2 ile metal ana sanayi, yüzde 33,5 ile gıda ve içecek, yüzde 32,7 ile metal eşya ve makine endeksi takip etti.
Piyasaların yakından takip ettiği holding ve yatırım endeksi yüzde 8,9, bankacılık endeksi ise yüzde 8,6 oranında yükseldi.
Buna karşılık tekstil ve deri endeksi yüzde 14,4, spor endeksi ise yüzde 11,6 değer kaybederek yatırımcısına kaybettiren iki alt sektör olarak öne çıktı.
İlk yarıda fiyatlamaları hangi gelişmeler etkiledi?
2026'nın ilk yarısında Borsa İstanbul'daki fiyat hareketlerinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası, dezenflasyon sürecine ilişkin beklentiler, Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler, yabancı yatırımcı işlemleri ve şirket haberleri belirleyici oldu.
Yılın başında TCMB'nin politika faizini ocak ayında 100 baz puan indirerek yüzde 37 seviyesine çekmesi, Türkiye'nin risk primindeki (CDS) düşüş ve faiz indirimlerinin devam edeceğine yönelik beklentiler BIST 100'ü tarihi zirvelere taşıdı. Banka ise mart, nisan ve haziran aylarındaki Para Politikası Kurulu toplantılarında politika faizini değiştirmedi.
Öte yandan ABD ve İsrail ile İran arasında mart ayında tırmanan gerilim nedeniyle Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi 327 baz puana kadar yükseldi. Daha sonra Orta Doğu'da barış beklentilerinin güçlenmesi ve tahvil faizlerindeki gerilemeyle birlikte CDS 217 baz puana düşerek 26 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesine indi.
TCMB'nin öncü göstergelerin haziran ayında da enflasyonun ana eğilimindeki yavaşlamanın sürdüğüne işaret ettiğini açıklaması, yılın ikinci yarısına yönelik faiz indirimi beklentilerini destekledi.
ABD'de Halkbank hakkında açılan ceza davasının düşürülmesi de bankacılık sektörüne yönelik hukuki risk algısının zayıflamasına katkı sağladı.
BIST 100
31 Aralık 2025: 11.261,52
30 Haziran 2026: 14.121,83
6 aylık değişim: %25,4
BIST 30
31 Aralık 2025: 12.223,61
30 Haziran 2026: 16.339,52
6 aylık değişim: %33,7
Ana sektör endeksleri
Hizmetler: %19,4
Mali: %28,4
Sınai: %26,3
Teknoloji: %60,5
Alt sektör endeksleri
Aracı Kurumlar: %3,7
Banka: %8,6
Bilişim: %91,8
Elektrik: %19,6
Finansal Kiralama Faktoring: %411,9
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları: %16,6
Gıda İçecek: %33,5
Holdingler ve Yatırım: %8,9
İletişim: %13,4
İnşaat: %28,7
Orman Kağıt Basım: %31,0
Kimya Petrol Plastik: %15,9
Madencilik: %13,0
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları: %17,4
Metal Ana Sanayi: %52,2
Metal Eşya Makine: %32,7
Sigorta: %9,0
Spor: -%11,6
Taş Toprak: %11,6
Tekstil Deri: -%14,4
Ticaret: %27,2
Turizm: %11,8
Ulaştırma: %11,6