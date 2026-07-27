Borsada kritik göstergeler alarm veriyor: Yatırımcılar ateşle oynuyor!

Buffett göstergesi tarihi zirvede

Yatırımcıların yakından takip ettiği, ABD borsalarının toplam piyasa değerinin ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasına (GSYH) oranını gösteren ve piyasaların pahalı mı yoksa ucuz mu olduğunu ölçmek için kullanılan Buffett Göstergesi de tarihi zirveye ulaştı.