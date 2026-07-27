Borsada kritik göstergeler alarm veriyor: Yatırımcılar ateşle oynuyor!
ABD borsalarında son dönemde peş peşe gelen sinyaller yatırımcıların ateşle oynadığına işaret ederken iki kritik gösterge de bunu doğruluyor. Geçmişte sert borsa çöküşlerinin hemen öncesinde görülen benzer tablo, piyasalarda soru işaretlerini artırıyor.
Nisan-haziran döneminde son yılların en güçlü çeyrek performanslarından birini sergileyen ABD borsaları, temmuz ayında yönünü aşağı çevirdi. S&P 500 gerilerken, teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi de üst üste üçüncü haftasını düşüşle kapattı.
Bu düşüşte petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonu yeniden hızlandıracağı endişesi ile teknoloji şirketlerinin yapay zeka yatırımlarına ilişkin artan soru işaretleri etkili oldu.
Buffett göstergesi tarihi zirvede
Yatırımcıların yakından takip ettiği, ABD borsalarının toplam piyasa değerinin ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasına (GSYH) oranını gösteren ve piyasaların pahalı mı yoksa ucuz mu olduğunu ölçmek için kullanılan Buffett Göstergesi de tarihi zirveye ulaştı.
Warren Buffett, yıllar önce yaptığı değerlendirmede bu oranın yüzde 70-80 seviyelerinde olmasının hisse senedi alımları için cazip olduğunu, yüzde 200'e yaklaşmasının ise yatırımcıların "ateşle oynadığı" anlamına geldiğini söylemişti.
Bugün Buffett Göstergesi yüzde 236'nın üzerine çıkarak rekor seviyeye ulaştı. Ancak piyasalardaki yüksek değerlemeye işaret eden tek gösterge Buffett Göstergesi değil.
Bir uyarı da S&P 500'den geldi
S&P 500'ün 10 yıllık enflasyona göre düzeltilmiş kazançlarını baz alan Shiller CAPE oranı da tarihi yüksek seviyelerde bulunuyor.
Geçmişte bu oran 1929'daki Büyük Buhran öncesinde ve 2000 yılındaki dot-com balonundan hemen önce bu seviyelere yaklamıştı. Gösterge bugün 41'in üzerinde seyrederek tarihindeki en yüksek ikinci seviyeye çıktı.
Borsada çöküş sinyali mi?
Yüksek değerleme göstergeleri tek başına borsada sert bir düşüşün başlayacağı anlamına gelmese de yatırımcıları daha dikkatli hareket etmeye çağıran bir işaret olarak değerlendiriliyor.
Tarih ne söylüyor?
Geçmiş piyasa döngüleri de aşırı değerlenen hisselerin sert satışlardan daha fazla etkilendiğini gösteriyor. Buna karşın güçlü bilanço, istikrarlı kârlılık ve sağlam nakit akışına sahip şirketlerin, piyasa dalgalanmalarını daha kolay atlatarak uzun vadede yatırımcılarına değer üretmeye devam ettiği görülüyor.