Borsanın eylül ayı performansı: En çok düşen ve yükselen 10 hisse belli oldu! Yüzde 174'ü aşan yükseliş dikkat çekti
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi eylül ayını yüzde 2,44 düşüşle tamamlarken yatırımcına en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler de belli oldu. Endeksteki düşüşe karşın Hedef Holding yüzde 174,86'lık primle aylık bazda yatırımcısına en çok kazandıran hisse oldu. İşte eylül ayının en çok yükselen ve düşen hisseleri...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi eylül ayını yüzde 2,44 düşüşle 11.012,12 puandan kapatırken eylülde yatırımcısına en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler de belli oldu.
İşte eylül ayında en çok yükselen hisseler:
1) Hedef Holding (HEDEF): yüzde 174,86
2) Kaplamin Ambalaj (KAPLM): yüzde 140,41
3) Işıklar Enerji (IEYHO): yüzde 106,27
4) Alkim Kağıt (ALKA): yüzde 77,00
5) Kiler Holding (KLRHO): yüzde 72,90
6) A.V.O.D. Gıda (AVOD): yüzde 64,67
7) Yeşil GYO (YGYO): yüzde 64,54
8) Temapol Polimer (TMPOL): yüzde 64,01
9) Gimat Mağazacılık (GMTAS): yüzde 60,92
10) Söktaş Tekstil (SKTAS): yüzde 58,69
Eylül ayında en çok düşen hisseler
1) Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LINK): yüzde -49,82
2) QNB Bank A.Ş. (QNBTR): yüzde -42,69
3) Investco Holding A.Ş. (INVES): yüzde -41,94
4) Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. (DOBUR): yüzde -36,70
5) Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VERTU): yüzde -32,05
6) Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. (BINBN): yüzde -30,55
7) Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. (BRMEN): yüzde -29,67
8) Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO): yüzde -29,50
9) Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretimi A.Ş. (PAMEL): yüzde -28,06
10 - Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (ANELE): yüzde -28,04