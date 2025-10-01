Google Haberler

Borsanın eylül ayı performansı: En çok düşen ve yükselen 10 hisse belli oldu! Yüzde 174'ü aşan yükseliş dikkat çekti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi eylül ayını yüzde 2,44 düşüşle tamamlarken yatırımcına en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler de belli oldu. Endeksteki düşüşe karşın  Hedef Holding yüzde 174,86'lık primle aylık bazda yatırımcısına en çok kazandıran hisse oldu. İşte eylül ayının en çok yükselen ve düşen hisseleri...

Borsanın eylül ayı performansı: En çok düşen ve yükselen 10 hisse belli oldu! Yüzde 174'ü aşan yükseliş dikkat çekti - Resim: 1

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi eylül ayını yüzde 2,44 düşüşle 11.012,12 puandan kapatırken eylülde yatırımcısına en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler de belli oldu.

1 21
Borsanın eylül ayı performansı: En çok düşen ve yükselen 10 hisse belli oldu! Yüzde 174'ü aşan yükseliş dikkat çekti - Resim: 2

İşte eylül ayında en çok yükselen hisseler:

1) Hedef Holding (HEDEF): yüzde 174,86

2 21
Borsanın eylül ayı performansı: En çok düşen ve yükselen 10 hisse belli oldu! Yüzde 174'ü aşan yükseliş dikkat çekti - Resim: 3

2) Kaplamin Ambalaj (KAPLM): yüzde 140,41

3 21
Borsanın eylül ayı performansı: En çok düşen ve yükselen 10 hisse belli oldu! Yüzde 174'ü aşan yükseliş dikkat çekti - Resim: 4

3) Işıklar Enerji (IEYHO): yüzde 106,27

4 21
Borsanın eylül ayı performansı: En çok düşen ve yükselen 10 hisse belli oldu! Yüzde 174'ü aşan yükseliş dikkat çekti - Resim: 5

4) Alkim Kağıt (ALKA): yüzde 77,00

5 21
Borsanın eylül ayı performansı: En çok düşen ve yükselen 10 hisse belli oldu! Yüzde 174'ü aşan yükseliş dikkat çekti - Resim: 6

5) Kiler Holding (KLRHO): yüzde 72,90

6 21
Borsanın eylül ayı performansı: En çok düşen ve yükselen 10 hisse belli oldu! Yüzde 174'ü aşan yükseliş dikkat çekti - Resim: 7

6) A.V.O.D. Gıda (AVOD): yüzde 64,67

7 21
Borsanın eylül ayı performansı: En çok düşen ve yükselen 10 hisse belli oldu! Yüzde 174'ü aşan yükseliş dikkat çekti - Resim: 8

7) Yeşil GYO (YGYO): yüzde 64,54

8 21
Borsanın eylül ayı performansı: En çok düşen ve yükselen 10 hisse belli oldu! Yüzde 174'ü aşan yükseliş dikkat çekti - Resim: 9

8) Temapol Polimer (TMPOL): yüzde 64,01

9 21
Borsanın eylül ayı performansı: En çok düşen ve yükselen 10 hisse belli oldu! Yüzde 174'ü aşan yükseliş dikkat çekti - Resim: 10

9) Gimat Mağazacılık (GMTAS): yüzde 60,92

10 21
Borsanın eylül ayı performansı: En çok düşen ve yükselen 10 hisse belli oldu! Yüzde 174'ü aşan yükseliş dikkat çekti - Resim: 11

10) Söktaş Tekstil (SKTAS): yüzde 58,69

11 21
Borsanın eylül ayı performansı: En çok düşen ve yükselen 10 hisse belli oldu! Yüzde 174'ü aşan yükseliş dikkat çekti - Resim: 12

Eylül ayında en çok düşen hisseler

1) Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LINK): yüzde -49,82

12 21
Borsanın eylül ayı performansı: En çok düşen ve yükselen 10 hisse belli oldu! Yüzde 174'ü aşan yükseliş dikkat çekti - Resim: 13

2) QNB Bank A.Ş. (QNBTR): yüzde -42,69

13 21
Borsanın eylül ayı performansı: En çok düşen ve yükselen 10 hisse belli oldu! Yüzde 174'ü aşan yükseliş dikkat çekti - Resim: 14

3) Investco Holding A.Ş. (INVES): yüzde -41,94

14 21
Borsanın eylül ayı performansı: En çok düşen ve yükselen 10 hisse belli oldu! Yüzde 174'ü aşan yükseliş dikkat çekti - Resim: 15

4) Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. (DOBUR): yüzde -36,70

15 21
Borsanın eylül ayı performansı: En çok düşen ve yükselen 10 hisse belli oldu! Yüzde 174'ü aşan yükseliş dikkat çekti - Resim: 16

5) Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VERTU): yüzde -32,05

16 21
Borsanın eylül ayı performansı: En çok düşen ve yükselen 10 hisse belli oldu! Yüzde 174'ü aşan yükseliş dikkat çekti - Resim: 17

6) Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. (BINBN): yüzde -30,55

17 21
Borsanın eylül ayı performansı: En çok düşen ve yükselen 10 hisse belli oldu! Yüzde 174'ü aşan yükseliş dikkat çekti - Resim: 18

7) Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. (BRMEN): yüzde -29,67

18 21
Borsanın eylül ayı performansı: En çok düşen ve yükselen 10 hisse belli oldu! Yüzde 174'ü aşan yükseliş dikkat çekti - Resim: 19

8) Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO): yüzde -29,50

19 21
Borsanın eylül ayı performansı: En çok düşen ve yükselen 10 hisse belli oldu! Yüzde 174'ü aşan yükseliş dikkat çekti - Resim: 20

9) Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretimi A.Ş. (PAMEL): yüzde -28,06

20 21
Borsanın eylül ayı performansı: En çok düşen ve yükselen 10 hisse belli oldu! Yüzde 174'ü aşan yükseliş dikkat çekti - Resim: 21

10 - Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (ANELE): yüzde -28,04

21 21