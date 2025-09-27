Borsanın haftalık performansı: En çok düşen ve yükselen hisseler belli oldu!
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı ortalama yüzde 1,27 kayıpla tamamlarken yatırımcına en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler de belli oldu. Endeksteki düşüşe karşın Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ yüzde 22,45 ile en çok yükselen hisse olurken en çok düşen hisse yüzde 10,70'le Fenerbahçe Futbol AŞ oldu. İşte hisselerin haftalık performansları...
Bu haftaki performansı incelendiğinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,27 değer kaybederek 11.151,20 puandan tamamlarken yatırımcısına en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler de belli oldu.
BIST 100 endeksi hafta içinde en düşük 11.133,23 ve en yüksek 11.540,66 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 1,87 düşüşle 14.809,43 puan, sanayi endeksi yüzde 1,45 azalışla 14.683,58 puan ve hizmetler endeksi yüzde 1,78 kayıpla 10.896,92 puan olurken, teknoloji endeksi yüzde 2,68 yükselişle 28.313,10 puan oldu.
En çok prim yapan hisseler
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 22,45 ile Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ oldu.
Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ'yi yüzde 18,75 ile Destek Finans Faktoring, yüzde 17,97 ile Ral Yatırım Holding izledi.
En çok kayıp yaşanan hisseler
Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybeden hisse yüzde 10,70'le Fenerbahçe Futbol AŞ oldu.
Fenerbahçe'nin ardından yüzde10,44'le KUYAŞ Gayrimenkul ve yüzde 10,07'le Anadolu Efes Biracılık en çok düşen hisseler oldu.
Diğer bir yandan Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 990 milyar 888 milyon lirayla ASELSAN, 587 milyar 160 milyon lirayla Garanti BBVA ve 441 milyar 255 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.