Boşanma sonrası satışa çıktı: Milyarder varisin 135 milyon dolarlık dev malikanesi alıcı bekliyor
Hyatt oteller zincirinin varislerinden Tony Pritzker ile eşi Jeanne Pritzker'in boşanması sonrası ABD'nin en büyük konutlarından biri satışa çıkarıldı. İlk etapta 195 milyon dolardan satışa sunulan dev malikânenin fiyatı 135 milyon dolara kadar geriledi.
ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan ve ülkenin en büyük özel konutları arasında gösterilen Pritzker Malikânesi yeniden gündemde. Hyatt oteller zincirinin varislerinden milyarder iş insanı Tony Pritzker ile eski eşi Jeanne Pritzker'in boşanmasının ardından satışa çıkarılan malikâne için istenen fiyat son iki yılda 60 milyon dolar düşürüldü.
195 milyon dolardan 135 milyon dolara indi
Beverly Crest bölgesinde yer alan malikâne ilk olarak Ekim 2024'te 195 milyon dolar bedelle satışa sunuldu. Bu rakamla satılması halinde Los Angeles tarihinin en pahalı konut satışı olması bekleniyordu.
Ancak alıcı bulunamaması üzerine fiyat önce 175 milyon dolara, ardından Ocak 2026'da 135 milyon dolara indirildi.
16 yatak odası, 27 banyo
Yaklaşık 50 bin fit karelik (4 bin 650 metrekare) kullanım alanına sahip olan malikâne, altı dönümlük arazi üzerinde bulunuyor.
Dev yapıda 16 yatak odası, 27 banyo, tenis kortu, basketbol sahası, bowling salonu, özel sinema, sağlık merkezi ve iki katlı misafir evi yer alıyor. Uçurum kenarındaki 23 metre uzunluğundaki sonsuzluk havuzu ise Los Angeles şehir manzarasına hakim konumuyla öne çıkıyor.
Boşanma süreci satışın önünü açtı
1989 yılında evlenen ve altı çocuk sahibi olan Tony ve Jeanne Pritzker çifti, 2022 yılında yollarını ayırdı. Boşanma sürecinde Jeanne Pritzker'in evde kalmak istediği, Tony Pritzker'in ise satıştan yana olduğu belirtildi.
Mahkeme kayıtlarına göre malikâne doğrudan çiftin adına değil, çeşitli vakıf ve şirket yapıları üzerinden tutuluyordu. Bu durum, son yıllarda servet yönetimi, vergi planlaması ve mahremiyet amacıyla milyarderler arasında yaygınlaşan bir yöntem olarak değerlendiriliyor.
"Bugün yeniden inşa etmek mümkün değil"
Ünlü mimar Ed Tuttle tarafından tasarlanan malikânenin en dikkat çekici özelliklerinden biri de Los Angeles siluetine sunduğu 180 derecelik manzara.
Emlak danışmanları, bölgedeki mevcut imar kuralları nedeniyle bu büyüklükte yeni bir konutun inşa edilmesinin artık mümkün olmadığını belirtiyor. Satışı yürüten emlakçı Stephen Shapiro ise mülk için, "Bugün bunu yeniden inşa edemezsiniz. Hayatımda gördüğüm en etkileyici evlerden biri" değerlendirmesinde bulundu.