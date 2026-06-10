Boşanma sonrası satışa çıktı: Milyarder varisin 135 milyon dolarlık dev malikanesi alıcı bekliyor

Mahkeme kayıtlarına göre malikâne doğrudan çiftin adına değil, çeşitli vakıf ve şirket yapıları üzerinden tutuluyordu. Bu durum, son yıllarda servet yönetimi, vergi planlaması ve mahremiyet amacıyla milyarderler arasında yaygınlaşan bir yöntem olarak değerlendiriliyor.