BtcTürk çöktü mü, hacklendi mi? BTC Türk alım-satım neden yapılmıyor? Para çekme ne zaman yapılacak?

Kripto para borsası BtcTürk'ün internet sitesine ulaşılamazken para yatırma ve çekme işlemleri de geçici olarak durduruldu. Bu platformda yatırımı olanlar son durumu merak ederken sıkça "BtcTürk hacklendi mi", "Para çekme ne zaman yapılacak" diye soruyor. 1 | 3

BtcTürk çöktü mü, hacklendi mi? BtcTurk'e ait cüzdanlardan şüpheli para çıkışları tespit edildiği iddia edilirken kurumdan yapılan açıklamada "14 Ağustos 2025 tarihinde yapılan kontrollerde sıcak cüzdanlarımızda olağan dışı hareketler tespit edilmiştir. Tedbir amaçlı kripto para yatırma ve çekme işlemleri geçici olarak durdurulmuştur. Çalışmalar tamamlandığında yeniden açılacaktır. Varlıkların büyük çoğunluğu güvenli soğuk cüzdanlarımızda tutulmaktadır. BtcTurk’ün güçlü mali yapısı sayesinde kullanıcı varlıkları bu durumdan etkilenmeyecektir. Alım satım islemleri ve Türk lirası yatırma-çekme işlemleri ise kesintisiz devam etmektedir. Detaylı araştırmalarımız devam ederken, resmi makamlar bildirilendirilmiş ve gerekli tüm güvenlik önlemleri alınmıştır. Göstermiş olduğunuz anlayış için teşekkür eder, gelişmeleri sizinle paylaşmaya devam edeceğimizi bildiririz" denildi. 2 | 3