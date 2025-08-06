Bu ay Merkez Bankası toplantısı var mı? TCMB toplantısı ne zaman?

Her Merkez Banakası toplantısı ve ardından gelen faiz kararı büyük bir ilgi görüyor. Yılık bazda enflasyon düşüş eğilimine girerken faizlerin durumu merak ediliyor. Ekonomiyi yakından takip edenler toplantı tarihini merak ederek "Merkez Bankası toplantısı ne zaman" diye soruyor.

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