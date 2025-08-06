Bu ay Merkez Bankası toplantısı var mı? TCMB toplantısı ne zaman?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası son toplantısı 24 Temmuz'da gerçekleşti. Yeni toplantısının tarihi ağustos ayı ile birlikte araştırılmaya başlandı. Geçen ay 300 baz puan faiz indirmine giden Merkez'in bir sonraki taoplantıda nasıl bir karar vereceği merak konusu... Peki, Merkez Bankası toplantısı ne zaman?
Her Merkez Banakası toplantısı ve ardından gelen faiz kararı büyük bir ilgi görüyor. Yılık bazda enflasyon düşüş eğilimine girerken faizlerin durumu merak ediliyor. Ekonomiyi yakından takip edenler toplantı tarihini merak ederek "Merkez Bankası toplantısı ne zaman" diye soruyor.
Merkez Bankası toplantısı ne zaman?
Ağustos ayında Merkez Bankası toplantısı yapılmayacak. Bir sonraki TCMB toplantısı 11 Eylül'de yapılacak ve faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.
Eylül ayında faizler düşecek mi?
Ekonomistlerin genel beklentisi eylül ayında politika faizinin 250 ya da 300 baz puan düşeceği yönünde...