Bu hafta en çok Borsa kazandırmıştı: En çok düşen ve yükselen hisseler belli oldu!
Borsa İstanbul'da bu hafta CHP Kurultay kararının ardından yaşanan ralliyle sert yükselişler yaşandı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 9,26 yükselerek en çok kazandıran yatırım aracı olurken haftanın en çok yükselen ve düşen hisseleri de belli oldu. İşte bu hafta yatırımcısına en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler...
Borsa İstanbul, bu hafta CHP kurultay kararının ardından yaşanan ralliyle haftanın en çok kazandıran yatırım aracı olurken en çok yükselen ve düşen hisseler de belli oldu.
30 Haziran pazartesi günü, CHP'nin kurultay iptaline ilişkin davada mahkemenin ceza yargılamasına konu davadaki görevsizlik kararına itirazın sonuçlanmasının beklenmesine karar vermesinin ardından piyasalarda risklerin ertelenmesiyle ralli yaşandı.
Pazartesi günü, 11 Mayıs 2023'ten bu yana en hızlı günlük yükselişini gerçekleştiren BIST 100 endeksi, salı günü de yükselişine devam ederek 3 ay sonra yeniden 10 bin puanın üzerine çıktı.
Hafta boyunca 10 bin puanın üzerindeki seyrini sürdüren endeks, haftayı yüzde 9,26 değer kazanarak 10.275,75 puandan tamamladı. Endeks hafta boyunca en yüksek 10.379,27 puanı gördü.