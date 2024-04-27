Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı? Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,29 değer kazanırken, altının gram fiyatı yüzde 2,64, dolar/TL yüzde 0,43, euro/TL yüzde 0,35 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 9.645,02 ve en yüksek 9.956,11 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,29 değer kazanarak 9.915,62 puandan tamamladı. 1 | 6

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,64 azalışla 2 bin 436 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 5,14 azalarak 16 bin 364 liraya geriledi. 2 | 6

Geçen hafta sonu 4 bin 343 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 4 bin 110 liraya indi. 3 | 6