Bu hafta Merkez Bankası toplantısı var mı? TCMB faiz kararı ne zaman? Faizler inecek mi?
Ağustos ayının son haftasına girilirken Merkez Bankası'nın toplantı tarihi de sıkça araştırılmaya başlandı. Geçen ay sürpriz bir hamle ile beklentilerin üzerinde 300 baz puan faiz indirimi gerçekleştiren Merkez'in bir sonraki toplantıda nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. İşte konuya ilişkin ayrıntılar...
Merkez Bankası'nın toplantı tarihleri her zaman yoğun şekilde araştırılıyor. Yüksek faiz ortamında Merkez'in vereceği kararlar heyecanla bekleniyor. Geçen ay yapılan indirimin bir sonraki toplantıda da yapılıp yapılmayacağı merak konusu... İşte "Merkez Bankası toplantısı ne zaman" sorusunun yanıtı...
Merkez Bankası toplantısı ne zaman?
Bu ay Merkez Bankası toplanmayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının toplantısı 11 Eylül'de yapılacak ve faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.
Eylül ayında faizler düşecek mi?
Ekonomistlerin genel beklentisi eylül ayında politika faizinin 250 ya da 300 baz puan düşeceği yönünde...