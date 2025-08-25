Bu hafta Merkez Bankası toplantısı var mı? TCMB faiz kararı ne zaman? Faizler inecek mi?

Merkez Bankası'nın toplantı tarihleri her zaman yoğun şekilde araştırılıyor. Yüksek faiz ortamında Merkez'in vereceği kararlar heyecanla bekleniyor. Geçen ay yapılan indirimin bir sonraki toplantıda da yapılıp yapılmayacağı merak konusu... İşte "Merkez Bankası toplantısı ne zaman" sorusunun yanıtı...

1 | 3