Bu kabak diğerlerinden çok farklı! Nedenini yetiştiren çiftçi açıkladı
Sivas'ta bir çiftçinin ata tohumundan yetiştirdiği 51 kilogramlık dev bal kabağı ilgi odağı oldu. Kilosu 25 liradan satılan kabak görünleri hayrete düşürdü.
Sivas'ta çiftçilik yapan Mehmet Önk, mayıs ayının ortasında ektiği bal kabağını ekim ayında hasat etti.
Hasat sırasında iki kişinin yardımıyla tarladan alınan kabak satışa çıkarılınca vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.
Bal kabakları ortalama 8 ila 10 kilogram ağırlığında olurken, 51 kiloluk dev kabak boyutuyla dikkat çekti.
Vatandaşlar, bu büyüklükte bir bal kabağını ilk kez gördüklerini belirterek, kabakla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Dev bal kabağını yetiştiren çiftçi Mehmet Önk, "Bu kabağın diğerlerinden farklı olma sebebi, tohumunun ata tohumu olması. Tam olarak 51 kilo geliyor. Tarlada hasat edip motora yüklerken iki kişi zor kaldırdık. Tam olarak 51 kilo, kilosunu 25 liraya sattık" dedi.
Önk daha önce 37 kiloluk bal kabağı yetiştirdiğini fakat böylesine hiç rastlamadıklarını ifade etti.
Önk, "Sarılmaya çalışınca iki kolum zor kavuşuyor" dedi.