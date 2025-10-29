Bu kabak diğerlerinden çok farklı! Nedenini yetiştiren çiftçi açıkladı

Dev bal kabağını yetiştiren çiftçi Mehmet Önk, "Bu kabağın diğerlerinden farklı olma sebebi, tohumunun ata tohumu olması. Tam olarak 51 kilo geliyor. Tarlada hasat edip motora yüklerken iki kişi zor kaldırdık. Tam olarak 51 kilo, kilosunu 25 liraya sattık" dedi.