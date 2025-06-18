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Bu kiraz özel kiraz! Kilosu 400 liradan başlıyor, 700 liraya kadar çıkıyor

Kiraz ve şeftali üretimiyle öne çıkan Çanakkale Lapseki’de bu yıl rekolte 10 bin ton… Lezzeti ve iri karakteristiğiyle dikkat çeken 'Ziraat 900' cinsi kirazın kilosu 400 ile 700 arasında değişiyor. Lapseki kirazının fiyatı ise 150 ila 750 lira.

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Bu kiraz özel kiraz! Kilosu 400 liradan başlıyor, 700 liraya kadar çıkıyor - Resim: 1

Çanakkale’de kiraz ve şeftali üretimiyle öne çıkan Lapseki ilçesi, meyve yetiştiriciliğinde önemli bir merkez konumunda yer alıyor.

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Bu kiraz özel kiraz! Kilosu 400 liradan başlıyor, 700 liraya kadar çıkıyor - Resim: 2

Lapsekili üreticiler Haziran ayı boyunca kiraz hasadını gerçekleştirdi. Her gün toplanan kirazlar iç piyasa ve İstanbul’a hallere gönderildi. 

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Bu kiraz özel kiraz! Kilosu 400 liradan başlıyor, 700 liraya kadar çıkıyor - Resim: 3

Lapseki’nin lezzeti ve iriliğiyle meşhur kirazları buradan da tüketicinin sofralarına ulaştırılıyor. 

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Bu kiraz özel kiraz! Kilosu 400 liradan başlıyor, 700 liraya kadar çıkıyor - Resim: 4

Çay bardağının boğumundan geçmeyecek kadar iri ve madeni 5 liradan büyük olan ’Ziraat 900’ cinsi kirazlarında da hasat gerçekleştirildi. 

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