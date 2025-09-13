Bu köyün domatesi çok meşhur! Kokusu 5 metreden duyulur, tanesi 1.5 kilo geliyor

Sabahattin Atalay, her yıl Soğanlı köyünden domates almaya gittiklerini söyledi.

Atalay, "Bu köyün domatesleri meşhurdur. Ata tohumu ile yetiştirilen domateslere büyük bir talep var. Bu kadar büyük olmalarının sebebi yerli tohum olmalarından dolayı ve soğuk su ile sulanmalarından dolayıdır. Domateslerin ağırlığı bir kilodan fazla" dedi.