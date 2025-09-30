Bu limon geçen yıl 1 liraydı, bu yıl 20 liradan gidiyor! Fiyatlar daha da artacak...
Adana’da limon hasadı başlarken, geçen yıl bahçede kilogramı 1 liraya alıcı bulan 'Mayer' cinsi limon 20 liradan satılmaya başladı. Geçen ‘yıl 5 liradan giden ‘Enterdonat' cinsi limon ise 30-35 TL liradan alıcı buluyor.
Turunçgiller Kesim ve İhracat Tarihleri Belirleme Komisyonu'nun Mayer ve Enterdonat cinsi limonlarda 25 Eylül itibarıyla hasada izin vermesinin ardından Çukurova'da limon bahçelerinde sezon resmen başladı.
Bu yıl kış döneminde yaşanan don olayları ve haziranda çiçeklenme döneminde görülen aşırı sıcaklar meyve oluşumunu olumsuz etkiledi
Rekoltenin düşük olması nedeniyle geçen yıl bahçede kilosu 1 liradan alıcı bulan 'Mayer' cinsi limon 20 liraya, 5 liradan alıcı bulan 'Enterdonat' cinsi limon ise 30-35 liradan satılmaya başladı.
35 dönümlük arazide üretim yapan Berkant Balım, "Normalde 100 tona yakın ürün alabiliyorduk ama bu yıl 24 ton çıktı. Geçen yıl 3 bin ton ihracat yaparken bu yıl 1000 tona ulaşabilirsek şanslı sayacağız. Rekolte kaybımız çok yüksek” dedi.
Limonun dalında fiyatların yükseldiğini ifade eden Balım, Rusya ve Polonya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinden yoğun talep olduğunu aktardı.
Üretici Balım, tüketiciyi üzecek açıklamayı da yaptı: “Fiyatların artması bekleniyor.”