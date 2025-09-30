Bu limon geçen yıl 1 liraydı, bu yıl 20 liradan gidiyor! Fiyatlar daha da artacak...

35 dönümlük arazide üretim yapan Berkant Balım, "Normalde 100 tona yakın ürün alabiliyorduk ama bu yıl 24 ton çıktı. Geçen yıl 3 bin ton ihracat yaparken bu yıl 1000 tona ulaşabilirsek şanslı sayacağız. Rekolte kaybımız çok yüksek” dedi.