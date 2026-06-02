Bu şehirlere taşınanlara para, arsa ve özel ayrıcalıklar verilecek
Konut ve kira krizinin derinleştiği günlerde bazı şehirler yeni sakinleri çekebilmek için dikkat çekici teşvik paketleri hazırladı. Ücretsiz arsa, 10 bin dolarlık nakit destek, ücretsiz internet ve hatta belediye başkanıyla akşam yemeği gibi teklifler, taşınmayı düşünenler için cazip fırsatlar sunuyor.
ABD'de yükselen yaşam maliyetleri ve konut fiyatları, milyonlarca kişinin bütçesini zorlamaya devam ediyor. Artan kira giderleri ve ev sahibi olmanın giderek zorlaşması, birçok Amerikalıyı daha uygun maliyetli bölgelere yönlendirirken bazı şehirler ise yeni sakinleri çekmek için teşvik yarışına girdi.
Kira ve konut maliyetleri baskı oluşturuyor
Verilere göre ABD'de medyan kira bedeli nisan ayında 1.370 dolara yükselirken, yeni bir evin medyan satış fiyatı 405 bin doların üzerine çıktı. Ülkedeki hanelerin yüzde 57'sinin 300 bin dolarlık bir konutu satın alamadığı belirtiliyor.
Harvard Üniversitesi'nin yayımladığı rapor ise milyonlarca hanenin gelirlerinin önemli bölümünü kira ve faturalara ayırmak zorunda kaldığını ortaya koyuyor.
Şehirler yeni sakinler için teşvik dağıtıyor
Konut maliyetlerinin yükselmesiyle birlikte bazı yerel yönetimler nüfuslarını artırmak amacıyla dikkat çekici programlar başlattı.
Oklahoma'daki Tulsa şehri uzaktan çalışanlara 10 bin dolarlık taşınma desteği sağlarken, Maryland eyaletindeki Baltimore ev satın alacaklara 5 bin dolarlık yardım sunuyor.
Minnesota'nın Bemidji kenti ücretsiz internet ve ortak çalışma alanı üyeliği verirken, Iowa'nın Manilla şehri belirli koşulları karşılayanlara ücretsiz arsa tahsis ediyor.
En dikkat çekici teşviklerden biri ise Arkansas eyaletindeki West Memphis'te uygulanıyor. Şehir, taşınan kişilere iki gecelik otel konaklamasının yanı sıra belediye başkanıyla akşam yemeği fırsatı da sunuyor.
Herkes için uygun olmayabilir
Uzmanlar, bu tür programların yaşam maliyetlerini düşürerek önemli avantajlar sağlayabileceğini belirtirken, yeni bir çevreye uyum sağlama ve sosyal bağları geride bırakma gibi zorlukların da dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.
Özellikle uzaktan çalışanlar için hazırlanan teşvik paketleri ekonomik açıdan cazip görünse de taşınma kararının kişisel ve sosyal etkilerinin de iyi değerlendirilmesi gerektiği ifade ediliyor.