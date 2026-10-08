Buffett'ın gizli portföyünde sürpriz hamle: İki dev şirkette satışa gitti
Warren Buffett'ın şirketi Berkshire Hathaway'e bağlı 863 milyon dolarlık yatırım portföyünde dikkat çekici bir değişim yaşandı. Yatırım devi iki şirketteki hisselerinde satışa giderken, 149 milyon dolardan fazla kaynağın yeni adresi belli oldu. Peki bu değişim ne anlama geliyor?
Warren Buffett'ın yatırım şirketi Berkshire Hathaway'in az bilinen iştiraklerinden New England Asset Management (NEAM), 2026'nın ikinci çeyreğinde teknoloji hisselerindeki pozisyonlarını önemli ölçüde azalttı.
İki yapay zekâ devinde satış
Portföy büyüklüğü 863 milyon dolara ulaşan NEAM, 2. çeyrekte çip üreticisi Broadcom'daki hisselerinin yüzde 97'sini elden çıkardı. Google'ın ana şirketi Alphabet'in A sınıfı hisselerindeki pozisyonunu ise yüzde 48 azalttı.
Satışların gerekçesi açıklanmasa da işlemlerin güçlü yükselişlerin ardından kâr realizasyonu amacıyla yapılmış olabileceği değerlendiriliyor. Yapay zekâ yatırımlarının teknoloji hisselerindeki değerlemeleri yükseltmesi de piyasada olası bir düzeltmeye ilişkin tartışmaları artırıyor.
149 milyon dolar nereye yatırıldı?
NEAM, ABD'nin en büyük şirketlerine toplu yatırım yapmayı sağlayan iki borsa yatırım fonuna ağırlık verdi. Şirketin bu fonlardan birine 76,1 milyon dolar, diğerine ise 73,2 milyon dolarlık yatırımı bulunuyor.
Peki bu fonlar ne işe yarıyor?
Her iki fon da Apple, Microsoft, Amazon ve Google gibi ABD'nin önde gelen şirketlerinin yer aldığı S&P 500 borsa endeksini takip ediyor. Yatırımcılar bu fonlardan pay aldığında tek bir şirkete değil, yüzlerce büyük Amerikan şirketine aynı anda yatırım yapmış oluyor. Böylece bir şirketin hissesi düşse bile diğerlerinin performansı kaybı dengeleyebiliyor.
Buffett'ın yıllardır savunduğu strateji
Buffett, bireysel yatırımcılar için uzun vadeli ve düşük maliyetli S&P 500 endeks fonlarını sık sık önermesiyle biliniyor. NEAM'in portföyündeki dağılım da bu yaklaşımla örtüşüyor.
Crestmont Research'ün tarihsel analizine göre, 1900'den itibaren incelenen 107 farklı 20 yıllık dönemin tamamında, S&P 500'ün temettüler dahil yıllıklandırılmış toplam getirisi pozitif oldu. Ancak geçmiş performans gelecekte aynı sonucun alınacağını garanti etmiyor.
NEAM'in teknoloji hisselerinde satış yapması, Berkshire'ın yapay zekâ sektöründen tamamen çıktığı anlamına da gelmiyor.