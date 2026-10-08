Buffett'ın gizli portföyünde sürpriz hamle: İki dev şirkette satışa gitti

Peki bu fonlar ne işe yarıyor?

Her iki fon da Apple, Microsoft, Amazon ve Google gibi ABD'nin önde gelen şirketlerinin yer aldığı S&P 500 borsa endeksini takip ediyor. Yatırımcılar bu fonlardan pay aldığında tek bir şirkete değil, yüzlerce büyük Amerikan şirketine aynı anda yatırım yapmış oluyor. Böylece bir şirketin hissesi düşse bile diğerlerinin performansı kaybı dengeleyebiliyor.