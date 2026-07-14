Buğday fiyatları yükseldi: Kritik tahıl rotasında geçişler kısıtlandı

Türkiye açısından neden önemli?





Türkiye, ithal buğdayı işleyerek un ve diğer tahıl ürünleri ihraç eden önemli üretim merkezleri arasında bulunuyor. Bu nedenle Karadeniz kaynaklı buğday fiyatları, navlun maliyetleri ve teslimat sürelerindeki değişiklikler sektör tarafından yakından takip ediliyor.



Azak Denizi’ndeki kısıtlamanın iç piyasadaki ekmek ve un fiyatlarına doğrudan yansıyacağını söylemek için henüz erken. Olası etkinin büyüklüğünü kısıtlamanın süresi, alternatif limanların kapasitesi, döviz kuru ve iç piyasa stokları belirleyecek.

Şu ana kadar tahıl ticaretinde büyük çaplı bir kesinti bildirilmedi. Ancak kritik rotadaki belirsizliğin uzaması, küresel gıda fiyatları açısından yeni bir risk başlığı oluşturabilir.