Bugün bankalar kapalı mı, açık mı? 15 Temmuz'da banka çalışıyor mu?

15 Temmuz'da bankalar açık mı? Hain FETÖ darbe girişimin yıl dönümünde şehit olan vatandaşlar anılacak. Yurdun 4 bir yanında törenler düzenlenecek. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil olduğu için bankaların çalışma saatleri sorgulanıyor.

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