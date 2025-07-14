Bugün borsa açık mı? 15 Temmuz'da borsa açık kapalı mı?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil... Bu nedenle yatırımcılar, Borsa İstanbul’un bu özel günde açık olup olmadığını merak ediyor. Hisse alım-satımı, VİOP işlemleri ve diğer piyasa faaliyetlerini gerçekleştirecek olanlar "15 Temmuz (bugün) borsa açık mı, kapalı mı" sorusuna yanıt arıyor.
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Bugün Borsa İstanbul açık mı? Hisse senedi yatırımcıları bu soruya cevap arıyor. Özellikle borsada trade işlemi yapanlar durumu öğrenmek istiyor. İşte detaylar...
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15 Temmuz'da Borsa İstanbul açık mı?
15 Temmuz 2025 Salı günü, Borsa İstanbul kapalı olacaktır. 2016'dan bu yana her yıl resmi tatil olarak kabul edilen bu günde, Borsa İstanbul’da seans düzenlenmez. Dolayısıyla hisse senedi, vadeli işlem, opsiyon ve diğer piyasa araçlarıyla işlem yapmak mümkün değildir.
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