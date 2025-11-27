Bugün Merkez Bankası toplantısı var mı? TCMB faiz kararı ne zaman?
Bugün perşembe ve Merkez Bankası'nın toplantısının olup olmayacağı merak ediliyor. Son 3 toplantıda faiz indiren Merkez'in bir sonraki toplantısının ne zaman yapıalacağı sıkça araştırılıyor. İşte o tarih...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplantıları büyük ilgi görüyor. Her toplantıda faizlerin düşüp düşmeyeceği merak ediliyor. Kasım ayının son günlerinde toplantı olup olmayacağı araştırılıyor. İşte "Merkez Bankası toplantısı ne zaman" sorusunun yanıtı...
TCMB toplantısı ne zaman?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu ay toplantı yapmayacak. Yılın son toplantısı 11 Aralık'ta gerçekleşecek. Karar saat 14.00'te duyurulacak.
Merkez Bankası faiz indirecek mi?
Ekonomistler, ekim ayı enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesinin Merkez'in indirim yönünde cesaretlendirebileceğini değerlendiriyor. Genel kanı 100 baz puan faiz indirimi olacağı yönünde...