Bulls Portföy fonlarının içeriğini tek tek açıkladı
Bulls Portföy, TEFAS’a açık fonlarının tüm detaylarını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, “Bulls Portföy Yönetimi A.Ş. TEFAS'a açık fonlarında 18.09.2026 itibarıyla toplam 3,36 milyar TL büyüklüğü yönetmektedir. Fon varlıklarının %54,7'si (1,86 milyar TL) nakit ve nakit benzeri varlıklardan oluşmaktadır. Hisse senetlerinin payı %14,4 (491 milyon TL) olup hisse portföyünün %75,6'sı (371 milyon TL) BIST 30 endeksine dahil, likiditesi yüksek şirketlerden oluşmaktadır." denildi.
Bulls Portföy, fon varlıklarının ağırlığının nakit ile fiyatı organize piyasalarda oluşan ve kısa sürede nakde dönüşebilen varlıklardan oluştuğunu vurguladı.
Bulls Portföy'den yapılan açıklamada, bu yapının gerekli izinlerin verilmesi hâlinde katılma payı iade taleplerinin fon varlıklarından karşılanmasına elverişli olduğu belirtildi.
Bulls Portföy’ün her zaman “portföy kalitesini ve likiditeyi önceleyen” bir yaklaşım benimsediğinin ifade edildiği açıklamada, “Fon varlıklarının ağırlığı nakit ile fiyatı organize piyasalarda oluşan, kısa sürede nakde dönüşebilen varlıklardadır; bu yapı, gerekli izinlerin verilmesi hâlinde katılma payı iade taleplerinin fon varlıklarından karşılanmasına elverişlidir” denildi.