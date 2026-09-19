Bulls Portföy fonlarının içeriğini tek tek açıkladı

Bulls Portföy, fon varlıklarının ağırlığının nakit ile fiyatı organize piyasalarda oluşan ve kısa sürede nakde dönüşebilen varlıklardan oluştuğunu vurguladı.

Bulls Portföy'den yapılan açıklamada, bu yapının gerekli izinlerin verilmesi hâlinde katılma payı iade taleplerinin fon varlıklarından karşılanmasına elverişli olduğu belirtildi.

Bulls Portföy’ün her zaman “portföy kalitesini ve likiditeyi önceleyen” bir yaklaşım benimsediğinin ifade edildiği açıklamada, “Fon varlıklarının ağırlığı nakit ile fiyatı organize piyasalarda oluşan, kısa sürede nakde dönüşebilen varlıklardadır; bu yapı, gerekli izinlerin verilmesi hâlinde katılma payı iade taleplerinin fon varlıklarından karşılanmasına elverişlidir” denildi.