"Burada yetişmez" demişlerdi... Şimdi 1 tonluk hasada hazırlanıyor

“Burada yetişmez” dediler

Özbek, üretime başladığında çevresinden ejder meyvesinin bu bölgede yetişmeyeceği yönünde tepkiler aldığını belirterek “Çoğu kişi boşuna masraf ettiğimizi söyledi. Ancak pes etmedik ve emeğimizin karşılığını almaya başladık” dedi.

İlk yıllardan itibaren ürün miktarının arttığını söyleyen Özbek, meyvelerin piyasaya çıkmasıyla çevresinden aldığı tepkilerin de değiştiğini ifade etti.