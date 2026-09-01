"Burada yetişmez" demişlerdi... Şimdi 1 tonluk hasada hazırlanıyor
Samsun'da daha önce yetiştirilmeyen tropikal bir meyveyi üretmek için dört yıl önce yola çıkan Neşe Özbek, çevresinin "Burada yetişmez" tepkilerine rağmen yola devam etti. 480 metrekarelik serada başlayan denemesi bu yıl sonuç veren Özbek, şimdi 1 tonun üzerinde hasat bekliyor. Ürünün kilosu ise 250 TL'den alıcı buluyor.
Çarşamba ilçesinde ejder meyvesi hasadı başladı. İlçede ürünü yetiştiren ilk ve tek üretici olan Özbek, 480 metrekarelik serasındaki 400 fidandan bu yıl 1 tonun üzerinde ürün almayı bekliyor.
Tropikal iklimlerde yetişen ve Türkiye'de son yıllarda ilgi görmeye başlayan ejder meyvesini internet üzerinden keşfeden Özbek, yaptığı araştırmaların ardından ürünü Çarşamba'da yetiştirmeye karar verdi.
Uzun süren hazırlığın ardından Mayıs 2022'de ilk fidanlarını diken Özbek, böylece Çarşamba Ovası'nda daha önce denenmemiş bir üretime başladı.
“Burada yetişmez” dediler
Özbek, üretime başladığında çevresinden ejder meyvesinin bu bölgede yetişmeyeceği yönünde tepkiler aldığını belirterek “Çoğu kişi boşuna masraf ettiğimizi söyledi. Ancak pes etmedik ve emeğimizin karşılığını almaya başladık” dedi.
İlk yıllardan itibaren ürün miktarının arttığını söyleyen Özbek, meyvelerin piyasaya çıkmasıyla çevresinden aldığı tepkilerin de değiştiğini ifade etti.
400 fidandan 1 tonun üzerinde ürün
Özbek'in 480 metrekarelik serasında 100 direk üzerinde toplam 400 ejder meyvesi fidanı bulunuyor. Her yıl üretimin arttığını belirten Özbek, bu sezon 1 tonun üzerinde hasat beklediklerini söyledi. Seranın tam verime ulaşmasıyla yıllık üretimi yaklaşık 2 tona çıkarmayı hedefliyor. Hasadı yapılan ejder meyvesinin kilosu ise 250 TL'den satılıyor.