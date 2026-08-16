Büyük kazançların ardından rota değişti: Yatırımcıların yeni adresi belli oldu

Portföylerde nakit benzeri araçların payı artıyor

Bazı yatırım şirketleri de riskleri azaltmak için portföylerinde nakit benzeri araçların payını artırıyor. Brookwood Investment Group, haziranda yüzde 2 civarında olan nakit oranını yüzde 5'e çıkarırken Hazine bonoları ve ultra kısa vadeli ETF'lere yöneldi. Hyphen Wealth Management da mevcut koşullarda uzun vadeli faiz riski yerine kısa vadeli tahvil ve para piyasası fonlarını tercih ediyor.