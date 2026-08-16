Büyük kazançların ardından rota değişti: Yatırımcıların yeni adresi belli oldu
Hisse senetlerindeki güçlü kazançların ardından yatırımcıların risk iştahında dikkat çeken bir değişim yaşanıyor. Geleneksel seçeneklerin cazibesini kaybetmesiyle milyarlarca dolar farklı yatırım araçlarına yönelirken, 2026'nın yeni 'güvenli liman' tercihi de öne çıkmaya başladı.
ABD hisse senedi piyasalarında son yıllarda elde edilen güçlü getirilerin ardından yatırımcıların portföylerinde riski azaltmaya yönelik arayışlar hızlandı.
Uzun vadeli tahviller cazibesini kaybetti
Uzun vadeli tahviller de enflasyon ve Fed'in faiz politikasına ilişkin belirsizliklerin artırdığı oynaklık nedeniyle yatırımcılar için eski cazibesini kaybediyor. Son beş yılda uzun vadeli tahvil fonlarında yaşanan kayıplar da bu eğilimi güçlendirirken, yatırımcıların ilgisi faiz hareketlerinden daha az etkilenen kısa vadeli araçlara kayıyor.
Bir ayda 12,8 milyar dolar aktı
Ultra kısa vadeli tahvil ETF'lerine ilgi hızla artarken, Morningstar Direct verilerine göre bu fonlara yalnızca temmuz ayında 12,8 milyar dolar aktı. Genellikle vadesi bir yıldan kısa menkul kıymetlere yatırım yapan fonlar, para piyasası fonlarına göre biraz daha fazla risk taşımasına karşılık 75 ila 110 baz puan arasında ek getiri sağlayabiliyor.
Portföylerde nakit benzeri araçların payı artıyor
Bazı yatırım şirketleri de riskleri azaltmak için portföylerinde nakit benzeri araçların payını artırıyor. Brookwood Investment Group, haziranda yüzde 2 civarında olan nakit oranını yüzde 5'e çıkarırken Hazine bonoları ve ultra kısa vadeli ETF'lere yöneldi. Hyphen Wealth Management da mevcut koşullarda uzun vadeli faiz riski yerine kısa vadeli tahvil ve para piyasası fonlarını tercih ediyor.
Para piyasası ETF'lerine de milyarlarca dolar girdi
Yatırımcıların ilgisi para piyasası ETF'lerine de kayarken, bu fonların toplam büyüklüğü temmuz sonunda 24 milyar dolara ulaştı. Morningstar Direct verilerine göre ocak-temmuz döneminde para piyasası ETF'lerine 18,7 milyar dolar net giriş gerçekleşirken, en büyük fon olan ProShares GENIUS Money Market ETF'nin varlıkları 17,4 milyar dolara çıktı.
Borsadaki yükseliş portföylerin dengesini değiştirdi
Uzmanlara göre kısa vadeli araçlara yönelişin tek nedeni olası bir düşüş endişesi değil. Hisse senetlerindeki güçlü kazançlar portföylerde hisse ağırlığını artırırken yatırımcılar dengeyi sağlamak için kazançlarının bir bölümünü para piyasası ve ultra kısa vadeli tahvil fonlarına aktarıyor. Yakın zamanda kullanılacak paranın ise piyasa dalgalanmalarından korunması gerektiği belirtiliyor.
Uzmanlardan "tamamen nakde geçmeyin" uyarısı
Daha güvenli araçlara ilgi artsa da veriler borsadan kitlesel bir çıkış olmadığını gösteriyor. Morningstar’a göre fon varlıklarının yüzde 64’ü hâlâ hisse senetlerinde bulunuyor. Uzmanlar, tamamen nakde geçmek yerine yatırımcıların hedefleri ve risk toleranslarına göre portföylerini yeniden dengelemelerinin daha sağlıklı olacağını belirtiyor.