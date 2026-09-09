Büyük servet hareketi başladı: Altın ve para bu ülkelere akıyor
Asya'nın ultra zenginlerinin parayı nereye taşıdığına ilişkin dikkat çekici bir tablo ortaya çıktı. Zenginler servetlerinin rotasını değiştirirken, jeopolitik gerilimlerle birlikte milyarlarca dolarlık para ve fiziki altın tek bir ülkeye gitti. Çinli zenginler yatırımlarını başka bir ülkeye kaydırırken, genç kuşağın tercihi ise çok daha farklı bir varlık sınıfını öne çıkardı.
Asya'nın en varlıklı kesimlerinin yatırım tercihlerinde yeni bir hareketlilik yaşanıyor. Geleneksel güvenli liman altın portföylerdeki yerini korurken, yeni kuşak servet sahipleri kripto paralara yöneliyor. Yatırım yapılacak ülkelerde de Singapur ve Malezya öne çıkıyor.
Malayan Bank'ın Singapur CEO'su Alvin Lee, ultra yüksek net değere sahip yatırımcıların hem finansal araçlara hem gayrimenkul ve değerli metaller gibi fiziki varlıklara ilgi göstermeye devam ettiğini söyledi. Lee'ye göre altındaki güçlü fiyatlar da değerli metalin serveti koruma aracı olarak cazibesini destekliyor.
Altın, yılın başında gördüğü rekor seviyelerden gerilese de ons başına yaklaşık 4 bin 400 dolar seviyesinde bulunuyor. Goldman Sachs ise merkez bankalarının güçlü alımlarının desteğiyle fiyatın yıl sonunda 4 bin 900 dolara ulaşabileceğini öngörüyor.
Eski servet yeni kuşağa geçiyor
Ancak zenginlerin ilgisi sadece altın ve gayrimenkulle sınırlı değil. Lee, Asya'da servetin eski kuşaktan genç kuşaklara aktarılmasıyla yatırım tercihlerinin de değişmeye başladığına dikkat çekti. Özellikle genç varlıklı yatırımcıların dijital varlıklar ve kripto paralara daha açık olduğunu belirtti. Böylece bir tarafta altın gibi yüzyıllardır kullanılan servet saklama araçları ağırlığını korurken diğer tarafta kripto varlıklar portföylere girmeye başlıyor.
Dubai'den Singapur'a para ve altın akışı
Jeopolitik gerilimler ise servetin coğrafi hareketini hızlandırıyor. Lee, Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle daha önce Singapur'dan Dubai'ye yönelen önemli miktarda paranın geri dönmeye başladığını söyledi. Aynı hareketin fiziki altında da görüldüğünü belirten Lee, Dubai'den Singapur'a büyük miktarlarda altın taşındığını ifade etti.
Singapur'un siyasi istikrarı, vergi sistemi ve güvenli liman olarak görülmesi, küresel kriz dönemlerinde ülkenin varlıklı yatırımcılar açısından cazibesini artırıyor.
Çinli zenginlerin yeni adresi Malezya
Bölgedeki bir diğer dikkat çekici hareket ise Çin'den Malezya'ya doğru yaşanıyor. Lee'ye göre varlıklı Çinliler, Singapur'a kıyasla daha cazip değerlemeler sunması nedeniyle Malezya'da hem yatırım hem de yaşam seçeneklerini giderek daha fazla değerlendiriyor.
Özellikle Kuala Lumpur, Malakka ve Penang, gayrimenkul almak, iş kurmak veya ailesini taşımak isteyen Çinli yatırımcıların radarında. Hurun'un mart ayında yayımladığı küresel zenginler listesine göre Çin, 1.110 milyarderle ABD'yi geride bırakarak dünyada en fazla milyarderin bulunduğu ülke konumunda.
Ortaya çıkan tablo, Asya'daki büyük servetin yalnızca yatırım araçları arasında değil, ülkeler arasında da yeniden dağıldığını gösteriyor.
Altın ve sermayede Singapur, Çinli yatırımcıların gayrimenkul ve iş tercihlerinde Malezya, genç servet sahiplerinin portföylerinde ise dijital varlıklar öne çıkıyor.