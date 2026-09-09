Büyük servet hareketi başladı: Altın ve para bu ülkelere akıyor

Eski servet yeni kuşağa geçiyor

Ancak zenginlerin ilgisi sadece altın ve gayrimenkulle sınırlı değil. Lee, Asya'da servetin eski kuşaktan genç kuşaklara aktarılmasıyla yatırım tercihlerinin de değişmeye başladığına dikkat çekti. Özellikle genç varlıklı yatırımcıların dijital varlıklar ve kripto paralara daha açık olduğunu belirtti. Böylece bir tarafta altın gibi yüzyıllardır kullanılan servet saklama araçları ağırlığını korurken diğer tarafta kripto varlıklar portföylere girmeye başlıyor.