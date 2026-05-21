Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL'den başlıyor? Dana, koyun, koç fiyatları açıklandı! 2026 kurba
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), 2026 Kurban Bayramı öncesi büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatlarını açıkladı. Dana, düve, koyun ve koç fiyatlarında geçen yıla göre dikkat çeken artış yaşanırken, bazı illerde büyükbaş fiyatları 500 bin TL’ye, küçükbaş fiyatları ise 50 bin TL’ye kadar çıktı. İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Gaziantep, Ordu ve diğer illerde güncel 2026 kurbanlık fiyatları…
TZOB 2026 kurbanlık fiyatlarını açıkladı
Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin hazırladığı tabloda, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların hem satış fiyatları hem de canlı kilo fiyatları yer aldı. Verilere göre özellikle büyükşehirlerde fiyatların daha yüksek seviyelere çıktığı görüldü.
İstanbul Avrupa Yakası’nda büyükbaş kurbanlık fiyatları 150 bin TL ile 450 bin TL arasında değişirken, Anadolu Yakası’nda fiyatlar 140 bin TL’den başlayıp 400 bin TL’ye kadar yükseldi.
Ankara’da büyükbaş kurbanlık fiyatları 120 bin TL ile 350 bin TL arasında belirlenirken, İzmir’de bu rakam 130 bin TL ile 350 bin TL seviyesinde açıklandı.
Ordu’da ise büyükbaş kurbanlık fiyatlarının 180 bin TL’den başlayıp 250 bin TL’ye kadar çıktığı görüldü.
Küçükbaş kurbanlık fiyatları kaç TL’den başlıyor?
TZOB verilerine göre küçükbaş kurbanlıklarda da yükseliş dikkat çekti. Koyun ve koç fiyatları bazı şehirlerde 50 bin TL seviyesine kadar ulaştı.
İstanbul Avrupa Yakası’nda küçükbaş kurbanlık fiyatları 20 bin TL ile 45 bin TL arasında değişiyor. Bursa’da fiyatlar 20 bin TL’den başlayıp 50 bin TL’ye kadar çıkıyor.
Gaziantep’te küçükbaş hayvan fiyatları 22 bin TL ile 30 bin TL arasında belirlenirken, Ordu’da fiyatlar 15 bin TL ile 25 bin TL arasında açıklandı.
Sivas’ta küçükbaş canlı kilo fiyatının 500 TL’ye kadar yükseldiği görüldü.
Canlı kilo fiyatlarında artış yaşandı
TZOB’nin yayımladığı tabloya göre 2026 yılında canlı kilo fiyatlarında da ciddi artış yaşandı.
İstanbul Avrupa Yakası’nda büyükbaş canlı kilo fiyatı 500-520 TL seviyesine ulaşırken, küçükbaşta kilogram fiyatı 480-500 TL bandına çıktı.
Ankara’da büyükbaş canlı kilo fiyatı yaklaşık 416 TL olurken, küçükbaşta 423 TL seviyeleri görüldü.
Bursa’da büyükbaş canlı kilo fiyatı ortalama 476 TL’ye kadar yükselirken, küçükbaş canlı kilo fiyatı 450 TL seviyesine ulaştı.
Kurbanlık fiyatları geçen yıla göre ne kadar arttı?
TZOB’nin 2025 ve 2026 yılı verilerini karşılaştırdığı tabloda, büyükbaş ve küçükbaş fiyatlarında dikkat çekici yükselişler yer aldı.
Ortalama verilere göre büyükbaş canlı kilo fiyatı yüzde 36,9 artarak 411 TL seviyesine yükseldi. Küçükbaş canlı kilo fiyatı ise yüzde 29,3 artışla yaklaşık 397 TL oldu.
Bazı illerde artış oranı yüzde 50’ye yaklaştı. Bursa’da büyükbaş canlı kilo fiyatındaki artış yüzde 53,8 olarak hesaplanırken, Sakarya’da küçükbaş fiyatlarındaki artış yüzde 48,4 oldu.
En yüksek kurbanlık fiyatları hangi illerde?
TZOB verilerine göre en yüksek büyükbaş kurbanlık fiyatı Edirne’de görüldü. Kentte büyükbaş hayvan fiyatları 200 bin TL ile 350 bin TL arasında değişirken canlı kilo fiyatı 450 TL’ye kadar çıktı.
İstanbul Avrupa Yakası, Gaziantep ve Ordu da yüksek fiyatların görüldüğü iller arasında yer aldı.
Küçükbaşta ise Bursa’da fiyatların 50 bin TL’ye kadar yükselmesi dikkat çekti. İstanbul ve Sivas da yüksek küçükbaş fiyatlarıyla öne çıkan iller arasında bulundu.
İstanbul (Avrupa Yakası)
Büyükbaş hayvan fiyatı: 150.000 - 450.000 TL/Baş
Büyükbaş canlı kilo: 480 - 500 - 520 TL
Küçükbaş hayvan fiyatı: 20.000 - 45.000 TL/Baş
Küçükbaş canlı kilo: 480 - 500 - 520 TL
İstanbul (Anadolu Yakası)
Büyükbaş hayvan fiyatı: 140.000 - 400.000 TL/Baş
Büyükbaş canlı kilo: 450 - 470 TL
Küçükbaş hayvan fiyatı: 20.000 - 35.000 TL/Baş
Küçükbaş canlı kilo: 450 - 470 TL
Ankara
Büyükbaş hayvan fiyatı: 120.000 - 350.000 TL/Baş
Büyükbaş canlı kilo: 380 - 420 - 450 TL
Küçükbaş hayvan fiyatı: 20.000 - 35.000 TL/Baş
Küçükbaş canlı kilo: 400 - 420 - 450 TL
İzmir
Büyükbaş hayvan fiyatı: 130.000 - 350.000 TL/Baş
Büyükbaş canlı kilo: 380 - 420 - 450 TL
Küçükbaş hayvan fiyatı: 15.000 - 40.000 TL/Baş
Küçükbaş canlı kilo: 400 - 425 - 450 TL
Bursa
Büyükbaş hayvan fiyatı: 150.000 - 350.000 TL/Baş
Büyükbaş canlı kilo: 450 - 480 - 500 TL
Küçükbaş hayvan fiyatı: 20.000 - 50.000 TL/Baş
Küçükbaş canlı kilo: 430 - 450 - 470 TL
Adana
Büyükbaş hayvan fiyatı: 120.000 - 250.000 TL/Baş
Büyükbaş canlı kilo: 340 - 400 TL
Küçükbaş hayvan fiyatı: 20.000 - 40.000 TL/Baş
Küçükbaş canlı kilo: 320 - 400 TL
Antalya
Büyükbaş hayvan fiyatı: 130.000 - 300.000 TL/Baş
Büyükbaş canlı kilo: 450 - 470 TL
Küçükbaş hayvan fiyatı: 15.000 - 35.000 TL/Baş
Küçükbaş canlı kilo: 450 - 470 TL
Konya
Büyükbaş hayvan fiyatı: 120.000 - 350.000 TL/Baş
Büyükbaş canlı kilo: 360 - 380 - 400 TL
Küçükbaş hayvan fiyatı: 20.000 - 35.000 TL/Baş
Küçükbaş canlı kilo: 350 - 380 TL
Gaziantep
Büyükbaş hayvan fiyatı: 180.000 - 300.000 TL/Baş
Büyükbaş canlı kilo: 350 - 380 - 400 TL
Küçükbaş hayvan fiyatı: 22.000 - 30.000 TL/Baş
Küçükbaş canlı kilo: 300 - 330 TL
Şanlıurfa
Büyükbaş hayvan fiyatı: 120.000 - 250.000 TL/Baş
Büyükbaş canlı kilo: 380 - 400 TL
Küçükbaş hayvan fiyatı: 15.000 - 35.000 TL/Baş
Küçükbaş canlı kilo: 320 - 350 - 380 TL
İzmit
Büyükbaş hayvan fiyatı: 150.000 - 350.000 TL/Baş
Büyükbaş canlı kilo: 350 - 400 - 450 TL
Küçükbaş hayvan fiyatı: 25.000 - 50.000 TL/Baş
Küçükbaş canlı kilo: 400 - 450 - 500 TL
Diyarbakır
Büyükbaş hayvan fiyatı: 150.000 - 300.000 TL/Baş
Büyükbaş canlı kilo: 340 - 360 TL
Küçükbaş hayvan fiyatı: 15.000 - 30.000 TL/Baş
Küçükbaş canlı kilo: 300 - 320 TL
Hatay
Büyükbaş hayvan fiyatı: 120.000 - 350.000 TL/Baş
Büyükbaş canlı kilo: 370 TL
Küçükbaş hayvan fiyatı: 18.000 - 35.000 TL/Baş
Küçükbaş canlı kilo: 390 TL
Balıkesir
Büyükbaş hayvan fiyatı: 120.000 - 350.000 TL/Baş
Büyükbaş canlı kilo: 400 - 450 TL
Küçükbaş hayvan fiyatı: 15.000 - 30.000 TL/Baş
Küçükbaş canlı kilo: 400 - 450 TL
Erzurum
Büyükbaş hayvan fiyatı: 120.000 - 350.000 TL/Baş
Büyükbaş canlı kilo: 390 - 410 - 440 TL
Küçükbaş hayvan fiyatı: 15.000 - 30.000 TL/Baş
Küçükbaş canlı kilo: 300 - 330 TL
Van
Büyükbaş hayvan fiyatı: 150.000 - 400.000 TL/Baş
Küçükbaş hayvan fiyatı: 15.000 - 40.000 TL/Baş
Trabzon
Büyükbaş hayvan fiyatı: 120.000 - 300.000 TL/Baş
Büyükbaş canlı kilo: 400 - 425 TL
Küçükbaş hayvan fiyatı: 15.000 - 30.000 TL/Baş
Samsun
Büyükbaş hayvan fiyatı: 125.000 - 300.000 TL/Baş
Büyükbaş canlı kilo: 400 - 450 TL
Küçükbaş hayvan fiyatı: 16.000 - 35.000 TL/Baş
Küçükbaş canlı kilo: 400 - 450 TL
Sakarya
Büyükbaş hayvan fiyatı: 130.000 - 350.000 TL/Baş
Büyükbaş canlı kilo: 390 - 420 - 450 TL
Küçükbaş hayvan fiyatı: 25.000 - 45.000 TL/Baş
Küçükbaş canlı kilo: 450 - 470 TL
Afyonkarahisar
Büyükbaş hayvan fiyatı: 140.000 - 250.000 TL/Baş
Büyükbaş canlı kilo: 350 - 400 TL
Küçükbaş hayvan fiyatı: 20.000 - 30.000 TL/Baş
Küçükbaş canlı kilo: 350 - 400 TL
Eskişehir
Büyükbaş hayvan fiyatı: 170.000 - 300.000 TL/Baş
Büyükbaş canlı kilo: 380 TL
Küçükbaş hayvan fiyatı: 25.000 - 35.000 TL/Baş
Küçükbaş canlı kilo: 380 - 400 TL
Kastamonu
Büyükbaş hayvan fiyatı: 120.000 - 300.000 TL/Baş
Büyükbaş canlı kilo: 360 - 380 - 400 TL
Küçükbaş hayvan fiyatı: 20.000 - 30.000 TL/Baş
Çanakkale
Büyükbaş hayvan fiyatı: 150.000 - 400.000 TL/Baş
Büyükbaş canlı kilo: 350 - 400 TL
Küçükbaş hayvan fiyatı: 20.000 - 35.000 TL/Baş
Küçükbaş canlı kilo: 350 - 400 TL
Karaman
Büyükbaş hayvan fiyatı: 130.000 - 350.000 TL/Baş
Büyükbaş canlı kilo: 400 - 420 - 450 TL
Küçükbaş hayvan fiyatı: 20.000 - 35.000 TL/Baş
Küçükbaş canlı kilo: 400 - 420 TL
Aydın
Büyükbaş hayvan fiyatı: 120.000 - 300.000 TL/Baş
Büyükbaş canlı kilo: 450 - 500 TL
Küçükbaş hayvan fiyatı: 20.000 - 30.000 TL/Baş
Denizli
Büyükbaş hayvan fiyatı: 150.000 - 250.000 TL/Baş
Büyükbaş canlı kilo: 400 - 420 TL
Küçükbaş hayvan fiyatı: 18.000 - 30.000 TL/Baş
Küçükbaş canlı kilo: 350 - 380 TL
Mersin
Büyükbaş hayvan fiyatı: 150.000 - 400.000 TL/Baş
Büyükbaş canlı kilo: 350 - 400 TL
Küçükbaş hayvan fiyatı: 15.000 - 40.000 TL/Baş
Küçükbaş canlı kilo: 350 - 370 TL
Kayseri
Büyükbaş hayvan fiyatı: 150.000 - 300.000 TL/Baş
Küçükbaş hayvan fiyatı: 20.000 - 30.000 TL/Baş
Manisa
Büyükbaş hayvan fiyatı: 140.000 - 240.000 TL/Baş
Küçükbaş hayvan fiyatı: 25.000 - 30.000 TL/Baş
Malatya
Büyükbaş hayvan fiyatı: 120.000 - 260.000 TL/Baş
Büyükbaş canlı kilo: 380 - 400 - 430 TL
Küçükbaş hayvan fiyatı: 15.000 - 30.000 TL/Baş
Küçükbaş canlı kilo: 380 TL
Kahramanmaraş
Büyükbaş hayvan fiyatı: 150.000 - 250.000 TL/Baş
Büyükbaş canlı kilo: 380 - 400 TL
Küçükbaş hayvan fiyatı: 18.000 - 30.000 TL/Baş
Küçükbaş canlı kilo: 350 TL
Tekirdağ
Büyükbaş hayvan fiyatı: 150.000 - 300.000 TL/Baş
Büyükbaş canlı kilo: 400 - 450 TL
Küçükbaş hayvan fiyatı: 19.000 - 38.000 TL/Baş
Küçükbaş canlı kilo: 350 - 400 TL
Yozgat
Büyükbaş hayvan fiyatı: 140.000 - 370.000 TL/Baş
Büyükbaş canlı kilo: 380 - 410 TL
Küçükbaş hayvan fiyatı: 17.000 - 30.000 TL/Baş
Küçükbaş canlı kilo: 330 - 340 TL
Ordu
Büyükbaş hayvan fiyatı: 180.000 - 250.000 TL/Baş
Büyükbaş canlı kilo: 380 - 420 TL
Küçükbaş hayvan fiyatı: 15.000 - 25.000 TL/Baş
Küçükbaş canlı kilo: 350 - 400 TL
Sivas
Büyükbaş hayvan fiyatı: 150.000 - 350.000 TL/Baş
Büyükbaş canlı kilo: 400 TL
Küçükbaş hayvan fiyatı: 25.000 - 40.000 TL/Baş
Küçükbaş canlı kilo: 500 TL
Edirne
Büyükbaş hayvan fiyatı: 200.000 - 350.000 TL/Baş
Büyükbaş canlı kilo: 400 - 450 TL
Küçükbaş hayvan fiyatı: 20.000 - 35.000 TL/Baş
Küçükbaş canlı kilo: 390 - 420 TL