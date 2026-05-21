TZOB 2026 kurbanlık fiyatlarını açıkladı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin hazırladığı tabloda, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların hem satış fiyatları hem de canlı kilo fiyatları yer aldı. Verilere göre özellikle büyükşehirlerde fiyatların daha yüksek seviyelere çıktığı görüldü.

İstanbul Avrupa Yakası’nda büyükbaş kurbanlık fiyatları 150 bin TL ile 450 bin TL arasında değişirken, Anadolu Yakası’nda fiyatlar 140 bin TL’den başlayıp 400 bin TL’ye kadar yükseldi.

Ankara’da büyükbaş kurbanlık fiyatları 120 bin TL ile 350 bin TL arasında belirlenirken, İzmir’de bu rakam 130 bin TL ile 350 bin TL seviyesinde açıklandı.

Ordu’da ise büyükbaş kurbanlık fiyatlarının 180 bin TL’den başlayıp 250 bin TL’ye kadar çıktığı görüldü.