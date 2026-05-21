Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL'den başlıyor? Dana, koyun, koç fiyatları açıklandı!

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), 2026 Kurban Bayramı öncesi bazı illerdeki tahmini kurbanlık hayvan satış fiyatlarını açıkladı. TZOB tarafından paylaşılan verilere göre büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatlarında geçen yıla kıyasla dikkat çeken artışlar yaşandı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Gaziantep ve Ordu başta olmak üzere birçok ilde dana, düve, koyun ve koç fiyatları netleşirken, canlı kilo fiyatlarında da yükseliş görüldü. Peki 2026 kurbanlık fiyatları ne kadar oldu, büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar kaç TL’den başlıyor? İşte TZOB verilerine göre il il güncel kurbanlık fiyatları…

TZOB 2026 kurbanlık fiyatlarını açıkladı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin hazırladığı tabloda, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların hem satış fiyatları hem de canlı kilo fiyatları yer aldı. Verilere göre özellikle büyükşehirlerde fiyatların daha yüksek seviyelere çıktığı görüldü.

İstanbul Avrupa Yakası’nda büyükbaş kurbanlık fiyatları 150 bin TL ile 450 bin TL arasında değişirken, Anadolu Yakası’nda fiyatlar 140 bin TL’den başlayıp 400 bin TL’ye kadar yükseldi.

Ankara’da büyükbaş kurbanlık fiyatları 120 bin TL ile 350 bin TL arasında belirlenirken, İzmir’de bu rakam 130 bin TL ile 350 bin TL seviyesinde açıklandı.

Ordu’da ise büyükbaş kurbanlık fiyatlarının 180 bin TL’den başlayıp 250 bin TL’ye kadar çıktığı görüldü.

Küçükbaş kurbanlık fiyatları kaç TL’den başlıyor?

TZOB verilerine göre küçükbaş kurbanlıklarda da yükseliş dikkat çekti. Koyun ve koç fiyatları bazı şehirlerde 50 bin TL seviyesine kadar ulaştı.

İstanbul Avrupa Yakası’nda küçükbaş kurbanlık fiyatları 20 bin TL ile 45 bin TL arasında değişiyor. Bursa’da fiyatlar 20 bin TL’den başlayıp 50 bin TL’ye kadar çıkıyor.

Gaziantep’te küçükbaş hayvan fiyatları 22 bin TL ile 30 bin TL arasında belirlenirken, Ordu’da fiyatlar 15 bin TL ile 25 bin TL arasında açıklandı.

Sivas’ta küçükbaş canlı kilo fiyatının 500 TL’ye kadar yükseldiği görüldü.

Canlı kilo fiyatlarında artış yaşandı

TZOB’nin yayımladığı tabloya göre 2026 yılında canlı kilo fiyatlarında da ciddi artış yaşandı.

İstanbul Avrupa Yakası’nda büyükbaş canlı kilo fiyatı 500-520 TL seviyesine ulaşırken, küçükbaşta kilogram fiyatı 480-500 TL bandına çıktı.

Ankara’da büyükbaş canlı kilo fiyatı yaklaşık 416 TL olurken, küçükbaşta 423 TL seviyeleri görüldü.

Bursa’da büyükbaş canlı kilo fiyatı ortalama 476 TL’ye kadar yükselirken, küçükbaş canlı kilo fiyatı 450 TL seviyesine ulaştı.

Kurbanlık fiyatları geçen yıla göre ne kadar arttı?

TZOB’nin 2025 ve 2026 yılı verilerini karşılaştırdığı tabloda, büyükbaş ve küçükbaş fiyatlarında dikkat çekici yükselişler yer aldı.

Ortalama verilere göre büyükbaş canlı kilo fiyatı yüzde 36,9 artarak 411 TL seviyesine yükseldi. Küçükbaş canlı kilo fiyatı ise yüzde 29,3 artışla yaklaşık 397 TL oldu.

Bazı illerde artış oranı yüzde 50’ye yaklaştı. Bursa’da büyükbaş canlı kilo fiyatındaki artış yüzde 53,8 olarak hesaplanırken, Sakarya’da küçükbaş fiyatlarındaki artış yüzde 48,4 oldu.

En yüksek kurbanlık fiyatları hangi illerde?

TZOB verilerine göre en yüksek büyükbaş kurbanlık fiyatı Edirne’de görüldü. Kentte büyükbaş hayvan fiyatları 200 bin TL ile 350 bin TL arasında değişirken canlı kilo fiyatı 450 TL’ye kadar çıktı.

İstanbul Avrupa Yakası, Gaziantep ve Ordu da yüksek fiyatların görüldüğü iller arasında yer aldı.

Küçükbaşta ise Bursa’da fiyatların 50 bin TL’ye kadar yükselmesi dikkat çekti. İstanbul ve Sivas da yüksek küçükbaş fiyatlarıyla öne çıkan iller arasında bulundu.

İstanbul (Avrupa Yakası)
Büyükbaş hayvan fiyatı: 150.000 - 450.000 TL/Baş
Büyükbaş canlı kilo: 480 - 500 - 520 TL
Küçükbaş hayvan fiyatı: 20.000 - 45.000 TL/Baş
Küçükbaş canlı kilo: 480 - 500 - 520 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)
Büyükbaş hayvan fiyatı: 140.000 - 400.000 TL/Baş
Büyükbaş canlı kilo: 450 - 470 TL
Küçükbaş hayvan fiyatı: 20.000 - 35.000 TL/Baş
Küçükbaş canlı kilo: 450 - 470 TL

Ankara
Büyükbaş hayvan fiyatı: 120.000 - 350.000 TL/Baş
Büyükbaş canlı kilo: 380 - 420 - 450 TL
Küçükbaş hayvan fiyatı: 20.000 - 35.000 TL/Baş
Küçükbaş canlı kilo: 400 - 420 - 450 TL

İzmir
Büyükbaş hayvan fiyatı: 130.000 - 350.000 TL/Baş
Büyükbaş canlı kilo: 380 - 420 - 450 TL
Küçükbaş hayvan fiyatı: 15.000 - 40.000 TL/Baş
Küçükbaş canlı kilo: 400 - 425 - 450 TL

Bursa
Büyükbaş hayvan fiyatı: 150.000 - 350.000 TL/Baş
Büyükbaş canlı kilo: 450 - 480 - 500 TL
Küçükbaş hayvan fiyatı: 20.000 - 50.000 TL/Baş
Küçükbaş canlı kilo: 430 - 450 - 470 TL

Adana
Büyükbaş hayvan fiyatı: 120.000 - 250.000 TL/Baş
Büyükbaş canlı kilo: 340 - 400 TL
Küçükbaş hayvan fiyatı: 20.000 - 40.000 TL/Baş
Küçükbaş canlı kilo: 320 - 400 TL

Antalya
Büyükbaş hayvan fiyatı: 130.000 - 300.000 TL/Baş
Büyükbaş canlı kilo: 450 - 470 TL
Küçükbaş hayvan fiyatı: 15.000 - 35.000 TL/Baş
Küçükbaş canlı kilo: 450 - 470 TL

Konya
Büyükbaş hayvan fiyatı: 120.000 - 350.000 TL/Baş
Büyükbaş canlı kilo: 360 - 380 - 400 TL
Küçükbaş hayvan fiyatı: 20.000 - 35.000 TL/Baş
Küçükbaş canlı kilo: 350 - 380 TL

Gaziantep
Büyükbaş hayvan fiyatı: 180.000 - 300.000 TL/Baş
Büyükbaş canlı kilo: 350 - 380 - 400 TL
Küçükbaş hayvan fiyatı: 22.000 - 30.000 TL/Baş
Küçükbaş canlı kilo: 300 - 330 TL

Şanlıurfa
Büyükbaş hayvan fiyatı: 120.000 - 250.000 TL/Baş
Büyükbaş canlı kilo: 380 - 400 TL
Küçükbaş hayvan fiyatı: 15.000 - 35.000 TL/Baş
Küçükbaş canlı kilo: 320 - 350 - 380 TL

İzmit
Büyükbaş hayvan fiyatı: 150.000 - 350.000 TL/Baş
Büyükbaş canlı kilo: 350 - 400 - 450 TL
Küçükbaş hayvan fiyatı: 25.000 - 50.000 TL/Baş
Küçükbaş canlı kilo: 400 - 450 - 500 TL

Diyarbakır
Büyükbaş hayvan fiyatı: 150.000 - 300.000 TL/Baş
Büyükbaş canlı kilo: 340 - 360 TL
Küçükbaş hayvan fiyatı: 15.000 - 30.000 TL/Baş
Küçükbaş canlı kilo: 300 - 320 TL

Hatay
Büyükbaş hayvan fiyatı: 120.000 - 350.000 TL/Baş
Büyükbaş canlı kilo: 370 TL
Küçükbaş hayvan fiyatı: 18.000 - 35.000 TL/Baş
Küçükbaş canlı kilo: 390 TL
Balıkesir
Büyükbaş hayvan fiyatı: 120.000 - 350.000 TL/Baş
Büyükbaş canlı kilo: 400 - 450 TL
Küçükbaş hayvan fiyatı: 15.000 - 30.000 TL/Baş
Küçükbaş canlı kilo: 400 - 450 TL
Erzurum
Büyükbaş hayvan fiyatı: 120.000 - 350.000 TL/Baş
Büyükbaş canlı kilo: 390 - 410 - 440 TL
Küçükbaş hayvan fiyatı: 15.000 - 30.000 TL/Baş
Küçükbaş canlı kilo: 300 - 330 TL

Van
Büyükbaş hayvan fiyatı: 150.000 - 400.000 TL/Baş
Küçükbaş hayvan fiyatı: 15.000 - 40.000 TL/Baş

Trabzon
Büyükbaş hayvan fiyatı: 120.000 - 300.000 TL/Baş
Büyükbaş canlı kilo: 400 - 425 TL
Küçükbaş hayvan fiyatı: 15.000 - 30.000 TL/Baş

Samsun
Büyükbaş hayvan fiyatı: 125.000 - 300.000 TL/Baş
Büyükbaş canlı kilo: 400 - 450 TL
Küçükbaş hayvan fiyatı: 16.000 - 35.000 TL/Baş
Küçükbaş canlı kilo: 400 - 450 TL

Sakarya
Büyükbaş hayvan fiyatı: 130.000 - 350.000 TL/Baş
Büyükbaş canlı kilo: 390 - 420 - 450 TL
Küçükbaş hayvan fiyatı: 25.000 - 45.000 TL/Baş
Küçükbaş canlı kilo: 450 - 470 TL

Afyonkarahisar
Büyükbaş hayvan fiyatı: 140.000 - 250.000 TL/Baş
Büyükbaş canlı kilo: 350 - 400 TL
Küçükbaş hayvan fiyatı: 20.000 - 30.000 TL/Baş
Küçükbaş canlı kilo: 350 - 400 TL

Eskişehir
Büyükbaş hayvan fiyatı: 170.000 - 300.000 TL/Baş
Büyükbaş canlı kilo: 380 TL
Küçükbaş hayvan fiyatı: 25.000 - 35.000 TL/Baş
Küçükbaş canlı kilo: 380 - 400 TL

Kastamonu
Büyükbaş hayvan fiyatı: 120.000 - 300.000 TL/Baş
Büyükbaş canlı kilo: 360 - 380 - 400 TL
Küçükbaş hayvan fiyatı: 20.000 - 30.000 TL/Baş

Çanakkale
Büyükbaş hayvan fiyatı: 150.000 - 400.000 TL/Baş
Büyükbaş canlı kilo: 350 - 400 TL
Küçükbaş hayvan fiyatı: 20.000 - 35.000 TL/Baş
Küçükbaş canlı kilo: 350 - 400 TL

Karaman
Büyükbaş hayvan fiyatı: 130.000 - 350.000 TL/Baş
Büyükbaş canlı kilo: 400 - 420 - 450 TL
Küçükbaş hayvan fiyatı: 20.000 - 35.000 TL/Baş
Küçükbaş canlı kilo: 400 - 420 TL

Aydın
Büyükbaş hayvan fiyatı: 120.000 - 300.000 TL/Baş
Büyükbaş canlı kilo: 450 - 500 TL
Küçükbaş hayvan fiyatı: 20.000 - 30.000 TL/Baş

Denizli
Büyükbaş hayvan fiyatı: 150.000 - 250.000 TL/Baş
Büyükbaş canlı kilo: 400 - 420 TL
Küçükbaş hayvan fiyatı: 18.000 - 30.000 TL/Baş
Küçükbaş canlı kilo: 350 - 380 TL

Mersin
Büyükbaş hayvan fiyatı: 150.000 - 400.000 TL/Baş
Büyükbaş canlı kilo: 350 - 400 TL
Küçükbaş hayvan fiyatı: 15.000 - 40.000 TL/Baş
Küçükbaş canlı kilo: 350 - 370 TL

Kayseri
Büyükbaş hayvan fiyatı: 150.000 - 300.000 TL/Baş
Küçükbaş hayvan fiyatı: 20.000 - 30.000 TL/Baş

Manisa
Büyükbaş hayvan fiyatı: 140.000 - 240.000 TL/Baş
Küçükbaş hayvan fiyatı: 25.000 - 30.000 TL/Baş

Malatya
Büyükbaş hayvan fiyatı: 120.000 - 260.000 TL/Baş
Büyükbaş canlı kilo: 380 - 400 - 430 TL
Küçükbaş hayvan fiyatı: 15.000 - 30.000 TL/Baş
Küçükbaş canlı kilo: 380 TL

Kahramanmaraş
Büyükbaş hayvan fiyatı: 150.000 - 250.000 TL/Baş
Büyükbaş canlı kilo: 380 - 400 TL
Küçükbaş hayvan fiyatı: 18.000 - 30.000 TL/Baş
Küçükbaş canlı kilo: 350 TL

Tekirdağ
Büyükbaş hayvan fiyatı: 150.000 - 300.000 TL/Baş
Büyükbaş canlı kilo: 400 - 450 TL
Küçükbaş hayvan fiyatı: 19.000 - 38.000 TL/Baş
Küçükbaş canlı kilo: 350 - 400 TL

Yozgat
Büyükbaş hayvan fiyatı: 140.000 - 370.000 TL/Baş
Büyükbaş canlı kilo: 380 - 410 TL
Küçükbaş hayvan fiyatı: 17.000 - 30.000 TL/Baş
Küçükbaş canlı kilo: 330 - 340 TL

Ordu
Büyükbaş hayvan fiyatı: 180.000 - 250.000 TL/Baş
Büyükbaş canlı kilo: 380 - 420 TL
Küçükbaş hayvan fiyatı: 15.000 - 25.000 TL/Baş
Küçükbaş canlı kilo: 350 - 400 TL

Sivas
Büyükbaş hayvan fiyatı: 150.000 - 350.000 TL/Baş
Büyükbaş canlı kilo: 400 TL
Küçükbaş hayvan fiyatı: 25.000 - 40.000 TL/Baş
Küçükbaş canlı kilo: 500 TL

Edirne
Büyükbaş hayvan fiyatı: 200.000 - 350.000 TL/Baş
Büyükbaş canlı kilo: 400 - 450 TL
Küçükbaş hayvan fiyatı: 20.000 - 35.000 TL/Baş
Küçükbaş canlı kilo: 390 - 420 TL

