BYD'nin yeni modelleri HAN ve SEAL satışa çıktı! İşte özellikleri ve fiyatları...

BYD, BYD HAN ve BYD SEAL'ı Türkiye'de satışa sundu. Lüks segmentteki elektrikli otomobil BYD HAN, 517 HP gücü ve 521 kilometre menziliyle dikkat çekiyor. BYD SEAL ise sportif tasarımı, 530 HP gücü, 520 kilometre menzili ve 3.8 saniye olan 0-100 km/s hızlanmasıyla elektrikli sedanlar arasında öne çıkmayı hedefliyor. HAN ve SEAL, yalnızca performanslarıyla değil, üst düzey güvenlik donanımlarıyla da öne çıkıyor. Lityum-demir-fosfat (LFP) teknolojisiyle üretilen Blade Batarya, yüksek termal stabilite sunarak delinme durumlarında yangın riskini en aza indiriyor. BYD HAN ve BYD SEAL, Otonom Acil Durum Freni (AEB), Şerit Takip Asistanı, Akıllı Hız Sabitleme Sistemi ve Geri Manevra Çapraz Trafik Uyarısı gibi özellikleri standart olarak sunarak, sürücülere hem şehir içi hem de otoyol sürüşlerinde güvenlik ve konfor sağlıyor. 1 | 5

BYD HAN özellikleri ve fiyatı Lüks segmentteki tasarım ödüllü BYD HAN, sportif sürüş özellikleriyle üst düzey bir sürüş keyfi sunarken yüksek konfora sahip arka koltuklarıyla makam aracı olarak da tercih edilebilebilir BYD HAN, aerodinamiği ve 19 inç alaşım jantlarıyla sürüş verimliliğini ve performansını artırıyor. Orta konsolda yer alan 15.6 inç elektrikli dönebilir multimedya ekran, 12.3 inç dijital gösterge ve ön cama yansıtmalı renkli bilgi ekranı (Head-up display) sayesinde sürüş keyfi ve bilgi erişimi üst düzeye taşınıyor. 2 | 5

Teknik özellikleriyle de öne çıkan BYD HAN, markanın güvenlik standartlarını belirleyen Blade Batarya'ya sahip ilk seri üretim araç olarak öne çıkıyor. İki elektrik motoruyla 380 kW (517 HP) güç ve dört tekerlekten çeker sürüş sunan BYD HAN, 0-100 km/s hızlanmasını 3.9 saniyede tamamlayarak 180 km/s hıza ulaşıyor. 85.4 kWsa bataryasıyla 521 kilometre menzil sağlayan araç, 120 kW DC şarj desteğiyle bataryasını yüzde 30'dan yüzde 80'e sadece 30 dakikada doldurabiliyor. BYD HAN modeli Saf Beyaz, Titanyum Gri ve Derin Siyah gövde renkleriyle tercih edilebilecek. BYD HAN, 3 milyon 200 bin lira fiyatıyla BYD showroomlarında aralık ayının ikinci haftası itibarıyla yerini alacak. 3 | 5