Çalışan sayıları ülkeleri aştı! En çok çalışanı olan 500 şirket açıklandı: Türkiye'den 4 dev listede

Küresel ölçekte işten çıkarma haberleri gündemdeki yerini korurken, en çok istihdam sağlayan şirketler de merak konusu oldu. Companiesmarketcap verilerine göre, dünyada en çok çalışanı olan ilk 500 şirket arasında Türkiye’den de 4 şirket yer aldı.

Bazı şirketlerin istihdamı ülkelerin nüfusunu aşıyor

Listede dikkat çeken bir diğer nokta ise bazı şirketlerin çalışan sayısının, küçük ülkelerin toplam nüfusundan bile fazla olması. Örneğin, perakende devi Walmart, 2,1 milyonluk istihdamıyla Estonya (1.37 milyon nüfus) veya Letonya (1.87 milyon nüfus) gibi ülkelerin nüfusunu geride bırakıyor. Bu durum, devasa şirketlerin küresel ekonomide ne kadar büyük ve etkili birer aktör haline geldiğini gösteriyor.