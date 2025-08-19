Çalışan sayıları ülkeleri aştı! En çok çalışanı olan 500 şirket açıklandı: Türkiye'den 4 dev listede
Küresel istihdamın devleri listesi açıklandı. Companiesmarketcap verilerine göre, dünya genelinde en çok çalışana sahip 500 şirket belli oldu. Türkiye'den de 4 şirket listede yerini aldı. Zirvenin ilk iki sırasında ABD'li iki dev şirket bulunurken üçüncü sırada ise Çinli bir otomobil firması yer aldı. Ölçek öyle büyük ki bazı şirketlerin istihdamı Estonya ya da Letonya gibi ülkelerin nüfusunu aşıyor. Küresel işten çıkarma gündemi sürerken bu tablo, istihdam devlerinin ekonomideki ağırlığını net biçimde ortaya koyuyor.
Küresel ölçekte işten çıkarma haberleri gündemdeki yerini korurken, en çok istihdam sağlayan şirketler de merak konusu oldu. Companiesmarketcap verilerine göre, dünyada en çok çalışanı olan ilk 500 şirket arasında Türkiye’den de 4 şirket yer aldı.
Bazı şirketlerin istihdamı ülkelerin nüfusunu aşıyor
Listede dikkat çeken bir diğer nokta ise bazı şirketlerin çalışan sayısının, küçük ülkelerin toplam nüfusundan bile fazla olması. Örneğin, perakende devi Walmart, 2,1 milyonluk istihdamıyla Estonya (1.37 milyon nüfus) veya Letonya (1.87 milyon nüfus) gibi ülkelerin nüfusunu geride bırakıyor. Bu durum, devasa şirketlerin küresel ekonomide ne kadar büyük ve etkili birer aktör haline geldiğini gösteriyor.
1. Walmart (ABD)
2.100.000 çalışan
2. Amazon (ABD)
1.560.000 çalışan
3. BYD (Çin)
968.900 çalışan
4. Foxconn (Tayvan)
826.608 çalışan
5. Accenture (İrlanda)
801.000 çalışan
6. Volkswagen (Almanya)
656.134 çalışan
7. Tata Consultancy Services (Hindistan)
607.979 çalışan
8. DHL (Almanya)
594.879 çalışan
9. Compass Group (İngiltere)
580.000 çalışan
10. Jingdong Mall (Çin)
570.895 çalışan
176. Koç Holding
132.447 çalışan
322. BİM
88.336 çalışan
462. Türk Hava Yolları (THY)
64.570 çalışan
479. Sabancı Holding:
62.786 çalışan