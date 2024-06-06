Canlı yayında kulisi açıkladı: Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Emekliye refah payı var mı? Temmuz ayının yaklaşmasıyla maaş zammı gündemi takip ediliyor. Milyonlarca emeklinin gözü zam oranlarına çevrildi. Memur ve emeklilere yılın ikinci yarısında yapılacak zam beklenirken asgari ücrete de ara zam beklentisi sürüyor. Asgari ücrete ara zam yapılmayacağı hükümet tarafından belirtilirken SGK Uzmanı İsa Karakaş, canlı yayında kulis bilgisini paylaştı. Asgari ücrete ara zam gelecek mi?

Yılda 2 kez toplu sözleşme zammına ek 6 aylık enflasyon farkı alan emekliler, zam oranı için temmuz ayını bekliyor. Bu ay açıklanan mayıs ayı enflasyonuyla birlikte emekliler şimdiden yüzde 22,72'lik zammı haketmiş oldu. Milyonlarca emeklinin bir diğer gündemi ise refah payı. Memur ve emekli maaş zammı gündemdeki sıcaklığını korurken asgari ücrete ara zam beklentisi de sürüyor. 1 | 6

Memur ve emekli maaşlarına zam ne kadar olacak? Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayları için açıklanan enflasyon verisiyle birlikte 5 aylık enflasyon farkı 22,72 olarak açıklandı. Böylelikle emekliler mayıs ayı itibarıyla yüzde 22,72 enflasyon farkını şimdiden haketmiş oldu. Haziran ayı enflasyonuyla aynı doğrultuda gelirse eğer emeklilerin alacağı zam oranı, enflasyon farkına bağlı olarak yüzde 25,46 olacak. 2 | 6

"Emekliye refah payı verilecek mi?" sorusunun yanıtı araştırılırken SGK Başuzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber'de kulis bilgilerini paylaştı. Karakaş, "Kulis bilgisi söylüyorum memurlarımıza ekstradan hükümet refah payı verecek mi? Hükümet memurlara refah payı vermeyecek, bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Bizim aldığımız bütün duyumlar bu yönde" dedi. 3 | 6