Çatışmaların canlanması petrolü yükseltti altını aşağı çekti
Altının ons fiyatı, ABD ile İran arasındaki saldırıların petrolü yükseltmesi ve enflasyon kaygılarını artırmasıyla 4 bin 100 doların altına indi. Piyasalar 14 Temmuz ABD TÜFE verisi ve Fed Başkanı Kevin Warsh’ın Kongre mesajlarını izleyecek.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Altının ons fiyatı, hafta sonu tırmanan ABD-İran geriliminin petrol ve enflasyon beklentilerini güçlendirmesiyle yüzde 1,07 düşerek 4 bin 64 dolara indi. Piyasalar salı günkü ABD TÜFE verisi ile Fed Başkanı Kevin Warsh’ın mesajlarına odaklandı.
Altının ons fiyatı, haftanın ilk işlemlerinde 4 bin 100 doların altına geriledi. Türkiye saatiyle 04.00 itibarıyla altın yüzde 1,19 kayıpla 4 bin 72,06 dolardan işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 0,81 düşerek 4 bin 80,22 dolara indi. Altın geçen haftayı yüzde 1,3 kayıpla tamamlamıştı.
Yurt içi piyasada gram altın yüzde 1,29 değer kaybederek 6 bin 135,63 TL’ye indi. Çeyrek altın ise yüzde 1,36 düşüşle 9 bin 911,78 TL seviyesinde işlem gördü.
Petrol güvenli liman etkisini bastırdı
ABD ile İran arasındaki çatışmalar hafta sonu yeniden yoğunlaştı. ABD, Hürmüz Boğazı’nda Kıbrıs bayraklı bir yük gemisine düzenlenen saldırının ardından pazar günü İran’daki hedeflere yönelik yeni operasyonlar gerçekleştirdi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, saldırıların İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçen sivil gemileri hedef alma kapasitesini sınırlamayı amaçladığını bildirdi.
İran yönetimi stratejik deniz yolunun ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacağını savunurken ABD’li yetkililer bu açıklamaya itiraz etti. Karşılıklı açıklamalar, ateşkes görüşmelerine ilişkin belirsizliğin sürdüğünü gösterdi.
Fed beklentileri yeniden sertleşti
Hafta sonundaki gerilimin ardından petrol fiyatları yaklaşık yüzde 3 yükseldi. Küresel petrol arzının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nda sevkiyatın aksayabileceği endişesi enerji piyasasındaki risk primini artırdı.
Petrol fiyatlarındaki kalıcı yükseliş ihtimali, ABD’de yeni bir enflasyon dalgası yaşanabileceği kaygısını güçlendirdi. Yüksek enflasyonun Fed’i faizleri daha uzun süre yüksek tutmaya yöneltebileceği beklentisi, faiz getirisi bulunmayan altın üzerinde baskı oluşturdu.
Jeopolitik belirsizlik normal şartlarda güvenli liman talebini destekliyor. Ancak mevcut fiyatlamada yükselen petrol, tahvil getirileri ve doların güçlenmesi altına yönelik talebin önüne geçti.
Fed’in haziran toplantısına ait tutanaklarda bazı üyelerin faiz artırımı için gerekçe bulunduğunu değerlendirdiği görülmüştü. Yetkililer, iş gücü piyasasına ilişkin kaygılar azalırken enflasyon risklerine daha fazla ağırlık verdi. Fed’in bir sonraki faiz toplantısı 28-29 Temmuz’da yapılacak.
Salı günü iki kritik başlık
Piyasaların ilk önemli gündem maddesini 14 Temmuz Salı günü açıklanacak ABD haziran ayı tüketici enflasyonu oluşturacak. Veri Türkiye saatiyle 15.30’da yayımlanacak.
Piyasa beklentileri manşet tüketici fiyatlarının haziranda aylık yüzde 0,1 gerileyeceğine işaret ediyor. Gıda ve enerji fiyatlarını dışarıda bırakan çekirdek enflasyonun ise aylık yüzde 0,3 artması bekleniyor.
Beklentilerin üzerinde gelecek bir veri, Fed’in yıl bitmeden yeniden faiz artırabileceği yönündeki fiyatlamaları güçlendirebilir. Böyle bir görünüm dolar ve ABD tahvil getirilerini desteklerken altın üzerindeki baskının sürmesine neden olabilir. Daha düşük bir enflasyon verisi ise son kayıpların ardından fiyatın dengelenmesini sağlayabilir.
Fed Başkanı Kevin Warsh da salı günü Türkiye saatiyle 17.00’de Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi’nde yarıyıllık para politikası raporunu sunacak. Warsh, 15 Temmuz Çarşamba günü aynı saatte Senato Bankacılık Komitesi’nde konuşacak.
Teknik görünümde 4 bin dolar desteği
IG piyasa analisti Tony Sycamore, altının geçen hafta psikolojik açıdan önemli 4 bin dolar seviyesi yakınında destek bulduğunu belirtti. Fiyatın bu bölgenin üzerinde kalıp kalamayacağı kısa vadeli görünüm açısından izlenecek.
Yukarı yönlü hareketin güç kazanabilmesi için 4 bin 200-4 bin 220 dolar bandının kalıcı biçimde aşılması gerekiyor. Böyle bir hareket, 4 bin 491 dolar civarındaki 200 günlük hareketli ortalamaya doğru daha geniş bir toparlanmanın önünü açabilir.
Altının yönünde Hürmüz Boğazı’ndan gelecek haberler, petrol fiyatları, dolar ve ABD tahvil getirileri etkili olacak. Salı günkü enflasyon verisi, Warsh’ın Kongre mesajları ve 28-29 Temmuz Fed toplantısına ilişkin beklentiler fiyatlamanın temel başlıklarını oluşturacak.