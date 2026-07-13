Altının ons fiyatı, hafta sonu tırmanan ABD-İran geriliminin petrol ve enflasyon beklentilerini güçlendirmesiyle yüzde 1,07 düşerek 4 bin 64 dolara indi. Piyasalar salı günkü ABD TÜFE verisi ile Fed Başkanı Kevin Warsh’ın mesajlarına odaklandı.

Altının ons fiyatı, haftanın ilk işlemlerinde 4 bin 100 doların altına geriledi. Türkiye saatiyle 04.00 itibarıyla altın yüzde 1,19 kayıpla 4 bin 72,06 dolardan işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 0,81 düşerek 4 bin 80,22 dolara indi. Altın geçen haftayı yüzde 1,3 kayıpla tamamlamıştı.

Yurt içi piyasada gram altın yüzde 1,29 değer kaybederek 6 bin 135,63 TL’ye indi. Çeyrek altın ise yüzde 1,36 düşüşle 9 bin 911,78 TL seviyesinde işlem gördü.