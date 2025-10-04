Cezaevinde yetiştirdiler, kilosu 15 bin TL'den satılıyor
Adana Kozan M Tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda cezalarını çeken hükümlüler, sağlık ve ilaç sektöründe kullanılan 'Kırmızı Reishi' mantarı üretti. Türkiye'nin yüzde 70 oranında ithal ettiği mantarın kilosu 15 bin TL'ye satılıyor.
Kozan M Tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlülere yönelik verilen kurslar sürüyor. Adana kebabından, kilim dokumacılığına kadar bir çok kurs verilen cezaevinde, şimdide mantar üretimine başlandı.
Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü kapsamında, Adana'da bulunan Kozan M Tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlülere yönelik Mantar Yetiştiriciliği Kursu düzenlendi.
Kursa katılan 51 hükümlü eğitimi başarıyla tamamladı ve 'Kırmızı Reishi' mantarı üretti. 6 kütükte yapay iklimlendirme ile üretilen mantarın ilk hasadından 3.5 kilogram ürün elde edildi.
Kursta usta öğretici olarak görev alan mantar üreticisi Yasin Soylu, "Tamamen yerli bir üretim oldu. Yüzde 70'i ithal edilen bu ürünü yetiştirmeyi başardık. 40 günlük süreçte yapay iklimlendirmeyle üretimi sağladık" dedi.
Kütüklerden 10 yıl boyunca verim almak mümkün. Kırmızı Reishi mantarı kanserle mücadelede kullanılıyor. Toz halinde günde 6 gram tüketiliyor. Kilosu 15 bin TL'ye kadar değer buluyor.
Kırmızı Reishi mantarı; bağışıklık sisteminin güçlenmesinden meme ve akciğer kanserine, böbrek, damar sisteminde oluşan problemlerden prostata, saç köklerinin güçlenmesinden kolesterolün düzenlenmesine kadar pek çok fayda sağlıyor.
Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Halil Selçuk Alan ise üretim alanlarının genişletileceğini söyledi: "Yeni açacağımız iki kursla 27 hükümlüye daha eğitim vereceğiz. Özel atölyeler kurmayı hedefliyoruz."