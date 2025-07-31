Chobani yoğurt Türkiye'de var mı, satılıyor mu?
Hamdi Ulukaya'nın kurduğu Chobani yoğurt, Fenerbahçe ile anlaşması sonrası gündem oldu. ABD'de popüler olan yoğurdun Türkiye'de satışı olup olmadığı sorgulanıyor. İşte konuya dair bilgiler...
Fenerbahçe Kulübü, stat isim ve Avrupa maçlarının forma sponsorluğu konusunda Hamdi Ulukaya'nın sahibi olduğu Chobani ile anlaşmaya vardı. Kulüp bu anlaşma sayesinde 120 milyon Euro gelir elde edecek. Anlaşma gündeme damga vururken birtakım sorular da gelmeye başlandı. Bunlardan biri de "Chobani yoğurt Türkiye'de satılıyor mu" şeklinde... İşte detaylar...
Chobani yoğurt Türkiye'de var mı?
Chobani yoğurt satışları Amerika'da lider durumda bulunurken Türkiye'de henüz satılmıyor.
Hamdi Ulukaya kimdir?
Hamdi Ulukaya, 1972 yılında Erzincan’ın İliç ilçesinde, hayvancılıkla uğraşan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Genç yaşta memleketinden ayrılan Ulukaya, 1994’te İngilizce öğrenmek amacıyla Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti ancak burada hayatının yönünü değiştirecek adımlar attı.
Gıda sektörüne ilgisi, 2005’te New York’ta kapanmak üzere olan küçük bir yoğurt fabrikasını satın almasıyla somutlaştı. Kısa sürede markasını Chobani adıyla büyüttü; ismini de Türkçe “çoban” kelimesinden esinlenerek verdi. Ulukaya’nın liderliğinde Chobani, ABD’de süzme yoğurt pazarının en güçlü oyuncusu haline geldi ve Türk girişimcinin küresel başarı öyküsüne dönüştü.