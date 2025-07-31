Chobani yoğurt Türkiye'de var mı, satılıyor mu?

Fenerbahçe Kulübü, stat isim ve Avrupa maçlarının forma sponsorluğu konusunda Hamdi Ulukaya'nın sahibi olduğu Chobani ile anlaşmaya vardı. Kulüp bu anlaşma sayesinde 120 milyon Euro gelir elde edecek. Anlaşma gündeme damga vururken birtakım sorular da gelmeye başlandı. Bunlardan biri de "Chobani yoğurt Türkiye'de satılıyor mu" şeklinde... İşte detaylar...

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