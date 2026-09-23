Çin altın ithalatında rekor: 8 ayda geçen yıl aşıldı

Merkez bankasının aldığı miktar önemli olsa da, toplam tablo bunun çok ötesine geçiyor. 2026’nın ilk sekiz ayında resmi rezervlere eklenen altın yaklaşık 80 ton civarında kalırken, aynı dönemde ithalatın 1.000 tonu aşması özel sektör ve yatırım talebinin çok daha geniş bir taban oluşturduğunu gösteriyor. Başka bir ifadeyle, Çin’de altın hareketi yalnızca devletin rezerv tercihiyle sınırlı değil. Hanehalkı, fonlar, kuyumculuk sektörü ve diğer kurumsal alıcılar da bu eğilimi besliyor. Bu da talebin daha kalıcı olabileceği beklentisini güçlendiriyor.