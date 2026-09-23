Çin altın ithalatında rekor: 8 ayda geçen yıl aşıldı
Çin’de altın talebi 2026’nın ilk sekiz ayında tarihi hız kazandı. İthalat 1.000 tonu aşarken harcama 158,8 milyar dolara çıktı. Hem hanehalkı hem de merkez bankası alımları, küresel altın fiyatlarında yeni dengeyi belirliyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Çin altın ithalatı 2026’nın ilk sekiz ayında yeni bir eşiği geride bıraktı. Ağustos sonu itibarıyla ülkenin altın ithalatı 1.000 tonun üzerine çıkarken, bunun için ödenen toplam tutar 158,8 milyar dolara ulaştı. Bu tablo, yalnızca güçlü bir talebi değil, aynı zamanda altının Çin’de yeniden başlıca güvenli limanlardan biri hâline geldiğini de gösteriyor. Dünyanın en büyük altın tüketicilerinden biri olan Çin’de yaşanan bu yön değişimi, yalnızca iç piyasayı değil küresel altın fiyatlarının seyrini de yakından etkiliyor.
Çin altın ithalatındaki asıl dikkat çekici nokta, 2026’nın henüz ilk sekiz ayında 2025’in tamamının aşılmış olması. Geçen yıl boyunca yaklaşık 886 ton altın ithal eden Çin, bu yıl aynı seviyeyi çok daha kısa sürede geride bıraktı. Harcama tarafında da sıçrama daha çarpıcı görünüyor. 2025’in tümünde yaklaşık 96,5 milyar dolar olan toplam ithalat faturası, bu yıl ağustos sonunda 158,8 milyar dolara çıktı. Bu fark, sadece miktardaki artışı değil, altın fiyatlarındaki yüksek seviyenin talebi durdurmadığını da ortaya koyuyor.
Çin altın ithalatındaki yükseliş, tek başına takı ya da geleneksel perakende talebiyle açıklanmıyor. Son dönemde bireysel yatırımcıların külçe altın ve altın bazlı ürünlere ilgisi artarken, kurumsal talep de güçlü kalıyor. Konut piyasasında süren zayıflık, hisse senedi tarafındaki dalgalı görünüm ve düşük tahvil getirileri, tasarruf sahiplerini yeniden altına yöneltiyor. Böyle bir ortamda altın, hem serveti koruma aracı hem de belirsizlik dönemlerinde güvenli park alanı olarak öne çıkıyor. Bu yüzden ithalattaki artış, daha geniş bir portföy tercihini yansıtıyor.
Çin Merkez Bankası alımları hız kesti mi?
Hayır. Çin Merkez Bankası da altın tarafında alımlarını sürdürüyor. Ağustos sonunda açıklanan veriler, resmi rezervlerde altının üst üste 22’nci ay artığını gösterdi. Yalnızca ağustosta yaklaşık 20,2 tonluk yeni alım yapıldı. Böylece ülkenin resmi altın rezervi 76,73 milyon ons düzeyine yükseldi. Bu, miktar olarak yaklaşık 2.387 tona işaret ediyor. Resmi alımların kesintisiz biçimde sürmesi, piyasaya güçlü bir mesaj veriyor: Çin sadece kısa vadeli fiyat hareketine bakmıyor, rezerv kompozisyonunda altına daha kalıcı bir yer açıyor.
Merkez bankasının aldığı miktar önemli olsa da, toplam tablo bunun çok ötesine geçiyor. 2026’nın ilk sekiz ayında resmi rezervlere eklenen altın yaklaşık 80 ton civarında kalırken, aynı dönemde ithalatın 1.000 tonu aşması özel sektör ve yatırım talebinin çok daha geniş bir taban oluşturduğunu gösteriyor. Başka bir ifadeyle, Çin’de altın hareketi yalnızca devletin rezerv tercihiyle sınırlı değil. Hanehalkı, fonlar, kuyumculuk sektörü ve diğer kurumsal alıcılar da bu eğilimi besliyor. Bu da talebin daha kalıcı olabileceği beklentisini güçlendiriyor.
Küresel belirsizliklerin arttığı dönemlerde merkez bankaları ve büyük yatırımcılar, rezerv dağılımında çeşitlendirmeye daha fazla önem veriyor. Çin cephesinde altına yönelişin arkasında da bu stratejik düşünce etkili görülüyor. Jeopolitik gerilimler, dolar varlıklara bağımlılığı azaltma isteği ve finansal piyasalardaki oynaklık, altını daha cazip hâle getiriyor. Üstelik altın, kredi riski taşımayan ve fiziksel olarak tutulabilen bir varlık olduğu için rezerv yöneticileri açısından ayrı bir güven unsuru da barındırıyor. Bu nedenle Çin’in talebi, kısa süreli bir alım dalgasından daha büyük okunuyor.
Çin’in hem dünyanın büyük tüketicilerinden biri olması hem de resmi rezerv tarafında aktif alıcı olarak öne çıkması, küresel altın piyasası üzerinde doğrudan etki yaratıyor. Talebin bu ölçüde güçlü kaldığı bir ortamda altın fiyatlarının aşağı yönlü hareket alanı daralabiliyor. Özellikle jeopolitik risklerin canlı kaldığı, büyük merkez bankalarının politikalarına ilişkin belirsizliğin sürdüğü dönemlerde Çin’den gelen her güçlü talep sinyali, piyasada ek destek unsuru olarak görülüyor. Bu yüzden yatırımcılar yalnızca ABD verilerini değil, Çin talebinin hızını da artık daha dikkatle izliyor.
Çin’deki yön değişimi gram altını da ilgilendiriyor
Çin altın ithalatındaki sert artış, Türkiye’deki yatırımcı açısından da önemli. Çünkü ons altındaki güçlü seyir, içeride döviz kuru ile birleştiğinde gram altın fiyatları üzerinde destekleyici etki yaratabiliyor. Türkiye’de gram altın fiyatlaması yalnızca iç piyasadaki gelişmelere değil, küresel ons altın tarafındaki yön değişimine de son derece duyarlı. Çin’den gelen yüksek ithalat verisi bu nedenle sadece uzak bir dış haber değil, gram altın taşıyan ya da yeni pozisyon arayan yatırımcı açısından da yakından izlenmesi gereken bir sinyal niteliği taşıyor.
Talebin arkasındaki asıl mesaj ne?
Bu tablo, Çin’de yatırımcı davranışının değiştiğini gösteriyor. Bir yanda büyüme tarafındaki soru işaretleri, diğer yanda geleneksel yatırım alanlarında istenen getirinin bulunamaması, altını yeniden öne çıkarıyor. Üstelik bu değişim, yalnızca kısa vadeli al-sat refleksiyle değil, daha uzun vadeli servet koruma yaklaşımıyla da besleniyor. Altının hem bireysel yatırımcı hem de resmi kurum nezdinde aynı anda destek bulması, piyasa açısından güçlü bir kombinasyon oluşturuyor. Bu yüzden son veriler, yalnızca yüksek ithalat rakamı değil, değişen yatırım ikliminin işareti olarak okunuyor.
Bundan sonraki süreçte piyasaların odağında birkaç ana başlık olacak. Çin’de altın ithalatının eylülde de aynı tempoyu koruyup korumadığı, Çin Merkez Bankası’nın rezerv artışını sürdürüp sürdürmediği ve küresel faiz görünümünün nasıl şekilleneceği ilk sıralarda yer alıyor. Buna jeopolitik riskler ve büyük merkez bankalarının mesajları da eklenecek. Eğer Çin’de güçlü talep devam eder ve resmi alımlar hız kesmezse, altın fiyatlarında destekleyici zemin korunabilir. Bu nedenle son veri, bir zirveden çok yeni bir dönemin işareti olarak izleniyor.