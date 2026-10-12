Çin altın toplamaya doymuyor! 23 aydır süren alımların arkasında ne var?

Çin neden bu kadar altın alıyor?

Analistlere göre Pekin'in temel hedeflerinden biri, rezervlerinde ABD dolarının ve Amerikan tahvillerinin ağırlığını azaltmak.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Batılı ülkelerin Rus merkez bankası varlıklarını dondurması, rezervlerin güvenliği konusundaki endişeleri artırdı. Çin'in ABD Hazine tahvili varlıkları da temmuzda 618 milyar dolarla 18 yılın en düşük seviyesine geriledi.