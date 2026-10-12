Çin altın toplamaya doymuyor! 23 aydır süren alımların arkasında ne var?
Altın fiyatları gerilerken Çin, dünyanın dikkatinden kaçmayan ancak perde arkası çok daha fazla merak uyandıran bir hamle yapıyor. Tam 23 aydır aralıksız altın biriktiren Pekin, ithalatta da rekor kırarken Çin'in attığı adımlar, altın fiyatlarının geleceğine ilişkin de önemli ipuçları veriyor.
Çin, küresel altın piyasasının en büyük alıcılarından biri olmayı sürdürüyor. Çin Merkez Bankası eylülde yaklaşık 23 ton altın alarak kesintisiz alım serisini 23. aya taşıdı. Bu miktar, bankanın yaklaşık son üç yıldaki en yüksek aylık alımı oldu.
Altın ithalatında tarihi rekor
Çin'in altın talebi merkez bankasıyla sınırlı kalmadı. Ülke, 2026'nın ilk sekiz ayında 158,8 milyar dolar karşılığında 1.000 tonun üzerinde altın ithal etti. Böylece 2025'in tamamındaki 96,5 milyar dolarlık ve 886 tonluk ithalat geride bırakıldı.
Çin neden bu kadar altın alıyor?
Analistlere göre Pekin'in temel hedeflerinden biri, rezervlerinde ABD dolarının ve Amerikan tahvillerinin ağırlığını azaltmak.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Batılı ülkelerin Rus merkez bankası varlıklarını dondurması, rezervlerin güvenliği konusundaki endişeleri artırdı. Çin'in ABD Hazine tahvili varlıkları da temmuzda 618 milyar dolarla 18 yılın en düşük seviyesine geriledi.
Çinli yatırımcılar neden altına yöneliyor?
Çin'de uzun süredir devam eden emlak krizi ve borsadaki zayıf performans, yatırımcıların alternatiflerini sınırlıyor. Düşük mevduat ve tahvil getirileri nedeniyle hane halkları birikimlerini korumak için altın takı, külçe ve madeni paralara yöneliyor.
Altın fiyatları düşerken talep artıyor
Altının ons fiyatı ocakta 5.500 doların üzerine çıkarak rekor kırmış, eylülde ise yüzde 8'den fazla gerileyerek yaklaşık 4.176 dolara düşmüştü. Buna rağmen Çin'in alımları devam etti.
ING Bank emtia stratejisti Ewa Manthey'e göre Çin'in talebi, altın fiyatları için de önemli bir uzun vadeli destek oluşturuyor.
Çin'in kasasında ne kadar altın var?
Dünya Altın Konseyi verilerine göre Çin'in resmi altın rezervleri ağustos itibarıyla 2.387 tona ulaştı. Dünyanın beşinci büyük altın rezervine sahip ülkesinin stokları, ABD'nin rezervlerinin üçte birinden daha az.
Julius Baer analisti Carsten Menke ise Çin'in resmi verilerde açıklanmayan ek altın alımları da yapmış olabileceğini tahmin ediyor.
Altında yeniden 5.500 dolar görülebilir mi?
State Street Investment Management'ın altın stratejisi başkanı Aakash Doshi, güçlü talebin desteğiyle altının 2027'nin ilk çeyreği sonunda 4.750 ila 5.500 dolar aralığına yükselebileceğini öngörüyor. Ancak ABD'deki yüksek faizler altın üzerinde baskı oluşturmayı sürdürüyor.
Analistlere göre Çin'in rezervlerini çeşitlendirme isteği ve yatırımcıların güvenli liman talebi devam ettiği sürece, ülkenin altın piyasasındaki etkisi güçlü kalabilir.