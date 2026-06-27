Çin hisselerinde gizli kazanç kapıları aralanıyor mu?

Altyapı yatırımları trilyonlarca dolara ulaşıyor



Goldman Sachs analistleri piyasalara dair yeni altyapı beklentilerini raporladı. Pekin yönetimi kamu altyapı harcamalarını büyük oranda hızlandırmayı planlıyor. Analistler ikinci yarıyılda kamu yatırımlarının çok ciddi ivme kazanacağını öngörüyor. Hükümet toplam altı farklı devasa stratejik ağ projesine odaklanıyor.

Müteahhitler mevcut su altyapısını ve dev elektrik şebekelerini hızla yenileyecek. Teknoloji şirketleri devasa yeni veri merkezleri ve hızlı iletişim ağları kuracak. Şirketler uzun boru hatlarını ve lojistik merkezlerini ülkenin dört bir yanına inşa edecek. Sadece veri merkezi yatırımları devlete iki trilyon renminbi faturaya mal olacak.

Finansal rakam tam iki yüz doksan beş milyar Amerikan doları ediyor. Goldman Sachs projelerin çok uzun vadeli olacağını açıkça öngörüyor. Milyarlarca dolarlık yatırımlar iki bin otuz yılına kadar aralıksız sürecek. Açıklanan dev harcamalar toplam sabit kıymet yatırımlarının sadece binde sekizi ediyor.