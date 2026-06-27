Çin hisselerinde gizli kazanç kapıları aralanıyor mu?
Çin borsaları yeni teknoloji atılımlarıyla yatırımcıları cezbedebilecek mi? Hangi sanayi şirketleri küresel fon yöneticilerinin portföylerini süslüyor?Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Küresel yatırımcılar Asya borsalarında nereye doğru hızla koşuyor? Herkes soluğu Güney Kore ve Tayvan pazarlarında alıyor. Yapay zeka çipleri borsalarda gerçekten devasa heyecan yaratıyor. Uluslararası yatırımcılar milyarlarca doları yeni teknoloji şirketlerine aktarıyor.
Güney Kore hisseleri yatırımcısına yüzde yüzden fazla kazandırdı. Tayvan piyasası da yatırımcılarına tam yüzde yetmiş değer kazandırdı. Yatırımcılar teknoloji hisselerine adeta hızla hücum etmeyi sürdürüyor. MSCI Çin Endeksi ise tamamen farklı bir tablo çiziyor.
Endeks yılbaşından beri yüzde onu aşan büyük bir kayıp yaşadı. Çin merkezli teknoloji devleri yabancı yatırımcıların ilgisini maalesef çekemiyor. Peki devasa ülkede gerçekten hiç yeni kazanç fırsatı kalmadı mı? Uzmanlar yerel borsalarda işlem gören gizli ve güçlü şirketlere güveniyor.
Teknoloji devleri dışında büyük fırsatlar yatıyor
Alibaba Group Holding endeksi borsalarda tek başına açıkça domine ediyor. Tencent Holdings de piyasa içinde her zaman devasa bir ağırlık taşıyor. Ancak asıl büyük yatırım değeri yerel sanayi ve donanım firmalarında bulunuyor. Küçük şirketler hükümetin teknolojik bağımsızlık politikalarından doğrudan faydalanıyor.
Yapay zeka donanımları üreten yerel şirketler satışlarını hızla büyütüyor. Küresel çapta MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi içinde tüm dengeler değişti. İki bin yirmi yılında Asya devinin endeks içindeki payı yüzde kırktı. Günümüzde ise söz konusu yatırım oranı yüzde yirmi seviyesine hızla geriledi.
Ülke gelişen pazarların en büyükler listesinde hızla üçüncü sıraya düştü. Güney Kore ve Tayvan ülkeleri listede ilk iki sıraya kalıcı yerleşti. Tüketiciler ısrarla alışveriş yapmaktan ve yeni ürünler almaktan kaçınıyor. Mayıs ayında perakende satışlar yıllar sonra aniden eksiye düştü.
Ekonomik veriler piyasaları derinden etkiliyor
Piyasalardaki sert daralma iki bin yirmi iki aralık ayından beri ilk. Tüketici alışkanlıkları ve banka kredi büyümesi de pazarda hızla ivme kaybediyor. Banka kredileri mayıs ayında sadece yüzde beş buçuk oranında büyüdü. Finansal rakamlar iki bin yirmi iki aralık ayından beri en düşük seviyede.
Amerika Birleşik Devletleri ticari kısıtlamaları teknoloji sektöründe sürekli artırıyor. Pekin yönetimi yeni gümrük vergileriyle ticari rakiplerine hızla karşılık veriyor. Ülkenin büyüme modeli tamamen yurtdışına yaptığı yüksek montanlı satışlara dayanıyor. Batılı ülkeler ise kendi yerel sanayi üreticilerini korumayı stratejik olarak hedefliyor.
Sert gümrük tarifeleri küresel uluslararası ticareti derinden ve kalıcı şekilde etkiliyor. Pekin yönetimi teknolojik bağımsızlığını sağlamak için devasa kaynak harcıyor. Bağımsızlık hedefi iç piyasada sanayi firmaları için hızlı büyümeyi tetikliyor. Ülkenin teknolojik araştırma harcamaları Amerika Birleşik Devletleri sınırını çoktan aşıyor.
Yapay zeka araştırmaları rekor seviyelere ulaştı
Yeni nesil teknolojilerde sanayi devleri açık ara küresel liderliğe oynuyorlar. Büyük endüstriyel modern piller küresel pazarları hızla ele geçiriyor. Fabrikalar robotik üretim sistemlerinde çok ileri düzey teknolojiler kullanıyorlar. Ülke tam anlamıyla gelişmiş ve devasa bir üretim üssü haline geldi.
Geçen yıl devletin küresel ticaret fazlası iki trilyon doları aştı. William Blair Emerging Markets Growth yöneticileri sahadaki durumu yakından izliyor. Başarılı fon yöneticisi Vivian Lin Thurston yatırımcılara çok önemli açıklamalar yaptı. Thurston ülkenin büyük dil modellerinde arayı çok hızla kapattığını özellikle belirtti.
Donanım mühendisleri grafik işlemci tasarımlarında da çok hızlı ilerliyorlar. Thurston kısa süre önce teknoloji ülkesine ticari bir ziyaret gerçekleştirdi. Fon yöneticisi şirketlerle yaptığı detaylı yüz yüze görüşmelerden çok etkilendi. Ülke küresel çapta tam entegre yapay zeka sistemlerine kalıcı olarak sahip.
Altyapı yatırımları trilyonlarca dolara ulaşıyor
Goldman Sachs analistleri piyasalara dair yeni altyapı beklentilerini raporladı. Pekin yönetimi kamu altyapı harcamalarını büyük oranda hızlandırmayı planlıyor. Analistler ikinci yarıyılda kamu yatırımlarının çok ciddi ivme kazanacağını öngörüyor. Hükümet toplam altı farklı devasa stratejik ağ projesine odaklanıyor.
Müteahhitler mevcut su altyapısını ve dev elektrik şebekelerini hızla yenileyecek. Teknoloji şirketleri devasa yeni veri merkezleri ve hızlı iletişim ağları kuracak. Şirketler uzun boru hatlarını ve lojistik merkezlerini ülkenin dört bir yanına inşa edecek. Sadece veri merkezi yatırımları devlete iki trilyon renminbi faturaya mal olacak.
Finansal rakam tam iki yüz doksan beş milyar Amerikan doları ediyor. Goldman Sachs projelerin çok uzun vadeli olacağını açıkça öngörüyor. Milyarlarca dolarlık yatırımlar iki bin otuz yılına kadar aralıksız sürecek. Açıklanan dev harcamalar toplam sabit kıymet yatırımlarının sadece binde sekizi ediyor.
Hisseler çok ucuz fiyatlarla alıcı bekliyor
MSCI Çin Endeksi şu an sadece on iki çarpanla işlem görüyor. Hisse değerlemeleri iki bin yirmi yılının tam yarısında ve dip seviyede bulunuyor. En karlı hisse fırsatları bazen ana borsa endeksinde bile yer almıyor. Allspring Global Investments fon yöneticileri piyasadaki gizli fırsatları arıyor.
Fon yöneticisi Alison Shimada pazardaki çok cazip fiyatlara dikkat çekti. Shimada yatırımcılara hisse almak için doğru zaman olabileceğini özellikle belirtti. Küresel yatırımcıların yerel borsada artık çok daha seçici olmaları gerekiyor. İç devasa pazarda büyük şirketler arası rekabet her gün çok sert geçiyor.
Yabancı şirketler ülkedeki ticari operasyonlarını karlı yürütmekte epey zorlanıyor. Düzenleyici yerel kurumların ani kararları piyasada ciddi finansal risk yaratıyor. Hükümet vatandaşların dış piyasalara sermaye yatırımını kasıtlı ve planlı olarak kısıtlıyor. Çinli yatırımcıların yurtdışından SpaceX hissesi alması bile giderek zorlaştı.
Siyasi hamleler teknoloji şirketlerini baskılıyor
Amerikan borsalarındaki yeni halka arzlar hükümet tarafından çok yakından takip ediliyor. Haziran ayında yerel özel fon endüstrisi devlet tarafından sıkı mercek altına alındı. Hong Kong borsasındaki yoğun spekülatif halka arz çılgınlığı hızla ve sertçe dizginlendi. Finans analistleri atılan siyasi adımları son derece stratejik olarak yorumluyor.
Pekin yönetimi devasa sermayeyi tamamen ülke sınırları içinde tutmayı hedefliyor. Eski baskıcı teknoloji yasaklarının asla bir daha tekrarlanmayacağı güçlü şekilde düşünülüyor. Hükümet vatandaşların birikimlerini çöken gayrimenkul piyasasından çıkarıp borsaya yönlendiriyor. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı sürpriz kararlarla yepyeni ticari yasaklar getirdi.
Onlarca yerel sanayi şirketi Amerikan savunma bakanlığının kara listesine aniden girdi. Teknoloji devleri Alibaba ve Baidu hemen ambargolu kara listeye eklendi. Elektrikli otomobil devi BYD şirketi de yasaklı listeye resmi olarak dahil edildi. Karar askeri alanda büyük ölçüde sadece sembolik bir anlam taşıyor.
Batarya üreticileri küresel pazar payını artırıyor
Pekin yönetimi ticari kısıtlamalara gerçek ekonomik yaptırımlarla anında sert karşılık verdi. Amerikan nadir toprak elementi madeni üreticileri yeni yasaklardan çok ciddi zarar gördü. MP Materials ve USA Rare Earth şirketleri getirilen yeni kısıtlamalardan derinden etkilendi. İnternet devlerinin karlı olan ana iş kolları hala baskı görüyor.
Zayıf tüketici harcamaları teknoloji şirketlerinin toplam gelirlerini doğrudan ve hemen düşürüyor. İç pazardaki yıkıcı fiyat savaşları sektördeki kar marjlarını çok hızla eritiyor. Dev teknoloji şirketleri yapay zeka çözümlerini sistemlerine hızla entegre ediyor. Küresel fon yöneticileri teknoloji sektörünün çok daha farklı ve yeni alanlarına yöneliyor.
Zhongji Innolight şirketi modern ve hızlı optik ağ çözümleriyle piyasada parlıyor. Contemporary Amperex Technology batarya üretiminde dünyada açık ara lider konumda bulunuyor. Piyasada CATL ismiyle bilinen şirket küresel pazar payını sürekli ve aralıksız büyütüyor. Sanayi şirketleri ülkenin enerji güvenliğine sahada çok büyük katkı sağlıyor.
Elektrikli araçlar uluslararası arenada güçleniyor
Ülke milyarlarca dolarlık yenilenebilir enerji kaynaklarını durmadan hızla çeşitlendiriyor. Nükleer santral ve kömür yatırımları ülke çapında aralıksız olarak sürüyor. Stratejik petrol rezervleri devlet tarafından enerji güvenliği için her gün büyütülüyor. Ülke yönetimi İran savaşının yıkıcı ekonomik etkilerini nispeten daha hafif hissetti.
Güney Kore gibi rakipler halen Ortadoğu petrollerine çok daha sıkı bağımlı. Lazard Emerging Markets Equity fonu piyasalarda yepyeni sanayi fırsatları arıyor. Deneyimli fon yöneticisi Rohit Chopra her iki sanayi devinin hissesini portföyünde taşıyor. Yönetici enerji güvenliğinin sanayi hisselerine yarayacağını kesinlikle ve şiddetle öngörüyor.
BYD hisseleri borsalarda son dönemde yatırımcılarına oldukça zorlu ve gergin günler yaşatıyor. Hisseler iki bin yirmi beş yılı mayıs ayından beri sürekli yönünü aşağı çevirdi. Elektrikli araç şirketinin toplam hisse değer kaybı borsada yüzde otuz altıyı buldu. İç pazardaki inanılmaz fiyat savaşları karlı ve büyük firmayı çok yıprattı.
Yatırım fonları yeni kazanç fırsatları sunuyor
Gelişmiş ve uygun fiyatlı modeller küresel dev pazarda hala çok adetli satıyor. Şirket dünyanın açık ara farkla en çok satan elektrikli araç markası oldu. Toplam araç satışlarının yarısı tamamen sınır ötesine ve yurtdışına yapılıyor. Marka Avrupa için Macaristan sınırları içinde çok büyük bir fabrika inşa ediyor.
Üretilen yeni araçlar dev Avrupa pazarına tamamen gümrüksüz olarak ve hızla girecek. Chopra dev endüstriyel batarya sistemlerinin yatırımcılar tarafından ne yazık ki göz ardı edildiğini söylüyor. Şirketin batarya segmentinin toplam gelir içindeki payı yakında koca bir üçte bire çıkabilir. Finansal analistler mevcut batarya payının şimdilik yüzde beş dolaylarında olduğunu tahmin ediyor.
Sanayi şirketi iki bin yirmi yedi yılı beklenen kârıyla son derece ucuzluyor. Araç üreticileri arasında hisseler sadece on üç çarpanla oldukça kelepir duruyor. Yabancı yatırımcıların doğrudan ana kara hisselerine kolayca ulaşması giderek oldukça zorlaşıyor. Borsa yatırım fonları uluslararası arenada yatırımcılara büyük pratiklik ve hız sağlıyor.
Tasarım ve sanayi devleri borsaları sürüklüyor
Fon varlıklarının tam dörtte biri sadece yerel sanayi şirketlerine stratejik ayrıldı. Başarılı fon yöneticisi Ben Durrant piyasa beklentilerini kamuoyuyla detaylıca paylaştı. Durrant çip üreticisi Montage Technology şirketini dev pazar potansiyeliyle çok beğeniyor. Tasarım şirketi teknoloji devleri Samsung Electronics ve SK Hynix markalarına satış yapıyor.
Tasarımcı yerel teknoloji rakiplerinin çok yoğun pazar baskısından giderek daha az etkileniyor. Şirketin küresel pazardaki sağlam konumu yatırımcılar tarafından ne yazık ki tam anlaşılamıyor. Durrant tasarım şirketinin devasa Broadcom teknoloji şirketi kadar çok büyüyeceğini öngörüyor. Broadcom şirketi Amerikan piyasasında bir virgül dokuz trilyon dolar gibi devasa bir değere ulaştı.
Yatırımcılar büyük büyümenin önümüzdeki on yıl içinde oldukça kademeli gerçekleşeceğini tahmin ediyor. Durrant geniş portföyünde beyaz eşya devi Midea şirketine de yüklüce yer veriyor. Şirket küresel sanayi pazarlarında genellikle kaliteli ev aletleri güçlü satışlarıyla biliniyor. Toplam satışların koca bir dörtte biri tamamen farklı ve yeni teknolojik alanlardan geliyor.
Siyasi iyimserlik geleceğe yönelik umutları artırıyor
Gelişmiş robotik sistemler ve yeni nesil fabrika otomasyonu satışlarda iyice öne çıkıyor. Yeni veri merkezi soğutma sistemleri küresel dev pazarda büyük oranda talep görüyor. Şirket borsada oldukça düşük olan sadece on iki piyasa çarpanla işlem görüyor. Sanayi şirketinin serbest nakit akışı düzenli şekilde her yıl yüzde on büyüyor.
Şirket yatırımcılara tüm bunlara ek olarak yıllık yüzde dört oranında cazip temettü verimi sunuyor. Ülke ekonomisinde çok kararsız kalan uzmanlar bile pazarda son derece olumlu işaretler görüyor. Seafarer Funds araştırmaları direktörü Nicholas Borst konuya dair basına önemli açıklamalar yaptı. Borst yakın bir zamanda sanayi bölgesine çok detaylı ticari bir ziyaret düzenledi.
Direktör yaptığı üst düzey görüşmelerde teknoloji şirketlerinin çok rahat ve umutlu olduğunu fark etti. Hükümetin yeni onayladığı sanayi politikaları yerel finans piyasalarında hiçbir endişe yaratmıyor. Makro ekonomik büyüme rakamları yavaşlasa bile köklü şirketler yatırımcılara çok büyük fırsat sunuyor. Yatırımcıların borsada değişen piyasa rüzgarlarını çok doğru okuması gelecekte çok daha büyük önem taşıyacak.