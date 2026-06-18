Çin’in gümüş hamlesi piyasaları karıştırdı: Yeni ralli kapıda mı?

Piyasada “backwardation” olarak bilinen ve yakın vadeli teslimatın ileri vadeli teslimattan daha değerli hale geldiği nadir bir durum ortaya çıktı. Bu gelişme, gümüş fiyatlarında tarihi bir kısa pozisyon sıkışmasına neden oldu ve ons fiyatı Ocak 2026’da 121,69 dolara kadar yükseldi.