Çinli ve Japon hibritler tehlikede! Ticaret Bakanlığı, PHEV ithalatına yeni şartlar getirdi Ticaret Bakanlığı, elektrikli araç ithalatına yönelik getirdiği zorlaştırıcı şartlara şarj edilebilir hibrit araçları da ekledi. Düzenleme, Çin ve Japonya gibi ülkelerden gelen PHEV modellerin Türkiye’ye girişini zorlaştırırken, servis ağı kuramayan üreticiler sadece benzinli ve hibrit modellerle devam edebilecek. İşte ayrıntılar...

Ticaret Bakanlığı, elektrikli araç ithalatında uyguladığı zorlaştırıcı şartları genişleterek şarj edilebilir hibrit (PHEV) araçları da kapsama aldı. Yeni tebliğ, Çin ve Japonya gibi ülkelerden gelen uzun menzilli PHEV modellerinin ithalatını büyük ölçüde zorlaştırıyor. 1 | 7

Çinli ve Japon üreticilere "darbe" 2023'ün sonunda yürürlüğe giren düzenleme, AB ve STA ülkeleri dışından ithal edilen elektrikli araçlara zorlu şartlar getirmişti. Dün Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle, şarj edilebilir hibrit araçlar da bu kapsama dahil edildi. Tebliğe göre, bu araçları ithal edenlerin Türkiye’de 7 bölgede 20 servis kurması, çağrı merkezi oluşturması ve TSE’den belgelendirme alması zorunlu hale getirildi. 2 | 7

30 gün geçiş süresi tanındı Tebliğin uygulanmasına dair mağduriyet yaşanmaması için 30 günlük geçiş süresi verildi. Ancak bu süre sonunda, yeni şartları yerine getiremeyen firmalar sadece benzinli ve hibrit motorlu araçları ithal edebilecek. 3 | 7