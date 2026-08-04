Citi'den altın için yeni tahmin: Önce duraklayacak, sonra…
Uluslararası yatırım bankası Citi, altın fiyatlarında kısa vadede duraklama, ardından ise yeniden yükseliş trendine gireceği yönünde tahminde bulundu. Piyasalarda ise bu hafta açıklanacak ABD istihdam verileri yakından takip ediliyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Uluslararası finans kuruluşu Citigroup altın fiyatlarına ilişkin beklentisini güncelledi. Banka, ons altının kısa vadede yatay bir seyir izleyebileceğini hatta sınırlı bir geri çekilme yaşayabileceğini belirtirken, yılın son çeyreğinden itibaren yeniden yükseliş trendine girerek 2027'nin ilk yarısında 5 bin dolara ulaşmasını beklediğini açıkladı.
Citi'nin değerlendirmesinde, önümüzdeki yaklaşık bir aylık süreçte altın fiyatlarının durağan kalabileceği ya da hafif gerileyebileceği ifade edilirken, uzun vadeli görünümün ise yukarı yönlü olduğu vurgulandı. Bankaya göre ons altın yılın son çeyreğinde 4.500 dolar seviyesine yükselebilir, ardından 2027'nin ilk yarısında 5 bin dolar seviyesini görebilir.
Altın fiyatları ise haftanın ikinci işlem gününde sınırlı yükseliş kaydetti. Spot altının ons fiyatı yüzde 0,2 artışla 4.062 dolar seviyesine çıkarken, ABD vadeli altın kontratları yüzde 0,7 prim yaptı.
Gözler ABD istihdam verilerinde
Piyasaların odağında bu hafta açıklanacak ABD iş gücü piyasası verileri bulunuyor. Bugün açıklanacak açık iş pozisyonları (JOLTS) verisinin ardından çarşamba günü ADP özel sektör istihdamı, cuma günü ise tarım dışı istihdam rakamları yayımlanacak. Verilerin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentileri şekillendirmesi bekleniyor.
Kedia Commodities Direktörü Ajay Kedia, altının şu anda bir konsolidasyon sürecinde olduğunu belirterek, iş gücü piyasasında görülebilecek zayıflığın ABD dolarını baskılayabileceğini ve bunun da altın fiyatlarını destekleyebileceğini söyledi.
Öte yandan piyasalarda Fed'in eylül ayında faiz artırma ihtimali yaklaşık yüzde 65 olarak fiyatlanıyor. Analistler, faiz artırımı beklentilerinin zayıflaması halinde bunun altın için pozitif bir unsur olacağını değerlendiriyor.
Jeopolitik gelişmeler de izleniyor
Altın fiyatlarında yalnızca ekonomik veriler değil, jeopolitik gelişmeler de etkili oluyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile görüşmelerin sürdüğünü açıklamasına karşın Tahran yönetiminin bunu reddetmesi, Orta Doğu'daki belirsizliği artırdı. Bölgedeki gerilimin enerji fiyatlarını yükseltmesi ve enflasyon baskısını canlı tutması ise küresel piyasalarda yakından izlenmeye devam ediyor.