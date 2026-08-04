Citi'den altın için yeni tahmin: Önce duraklayacak, sonra…

Jeopolitik gelişmeler de izleniyor

Altın fiyatlarında yalnızca ekonomik veriler değil, jeopolitik gelişmeler de etkili oluyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile görüşmelerin sürdüğünü açıklamasına karşın Tahran yönetiminin bunu reddetmesi, Orta Doğu'daki belirsizliği artırdı. Bölgedeki gerilimin enerji fiyatlarını yükseltmesi ve enflasyon baskısını canlı tutması ise küresel piyasalarda yakından izlenmeye devam ediyor.