Çocukların BES birikimi 100 milyar lirayı aştı! En büyük tasarruf “0 yaş” grubundan geldi
18 yaş altı Bireysel Emeklilik Sistemi’nde biriken toplam fon büyüklüğü devlet katkısıyla birlikte 102 milyar lirayı geçti. Sistemde en dikkat çeken grup ise milyarlarca liralık birikimle “0 yaş” çocuklar oldu.
Türkiye’de çocukların erken yaşta tasarruf alışkanlığı kazanmasını hedefleyen 18 yaş altı Emeklilik Gözetim Merkezi verileri dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.
Bireysel Emeklilik Sistemi’ne dahil edilen çocuk sayısı 1 milyon 698 bini aşarken, devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğü 102 milyar lirayı geçti.
2021 yılında yürürlüğe giren düzenleme sayesinde aileler, çocukları adına doğumdan itibaren BES hesabı açabiliyor.
Sistem, yüzde 20 devlet katkısıyla desteklenirken, uzun vadeli birikim açısından ailelerin ilgisi her geçen yıl artıyor.
15 Mayıs itibarıyla açıklanan verilere göre, 18 yaş altı katılımcılar adına biriktirilen fon tutarı 82 milyar 728,8 milyon liraya ulaştı.
Devlet katkısı fon tutarı ise 19 milyar 503 milyon lira olarak kaydedildi.
Böylece çocukların BES hesaplarında biriken toplam fon büyüklüğü 102 milyar 231,8 milyon liraya yükseldi. Uzmanlar, bu rakamın çocukların finansal geleceği açısından önemli bir eşik olduğunu belirtiyor.
Gönüllü BES tarafında 18 yaş altı katılımcıların payı da dikkat çekti. Verilere göre çocuklar, gönüllü BES katılımcılarının yüzde 16,5’ini oluşturdu.
Başka bir ifadeyle sistemdeki yaklaşık her 6 katılımcıdan biri çocuk oldu. Bu grubun birikimleri, gönüllü BES tarafındaki toplam fon büyüklüğünün yüzde 4,4’üne karşılık geldi.
Yaş gruplarına göre incelendiğinde, bebeklerin BES’te hem katılımcı sayısında hem de fon büyüklüğünde ilk sırada yer aldığı görüldü.
Devlet katkısı dahil en yüksek fon büyüklüğü 9 milyar 868,8 milyon lirayla “0 yaş” grubunda gerçekleşti. “1 yaş” grubunun toplam birikimi ise 6 milyar 480,7 milyon liraya ulaştı.
Katılımcı sayısında da “0 yaş” grubu 167 bin 557 çocukla ilk sırada yer aldı. Bu grubu 116 bin 245 katılımcıyla “1 yaş” ve 105 bin 759 katılımcıyla “2 yaş” grubu takip etti.
18 yaş altı BES sistemi büyümeye devam ederken, yılbaşından bu yana dikkat çekici bir artış yaşandı.
Çocukların toplam fon büyüklüğü yıl sonundaki 84,9 milyar lira seviyesinden 102,2 milyar liraya yükseldi.
Sadece yılın ilk aylarında sisteme 57 bin 773 yeni çocuk katılımcı dahil oldu.
Aynı dönemde toplam fon büyüklüğü ise 17,2 milyar liralık artış gösterdi.
Tüm yaş grupları dikkate alındığında gönüllü BES tarafındaki toplam katılımcı sayısı 10 milyon 270 bin kişiyi geçti.
Katılımcıların fonları ve devlet katkısı dahil toplam büyüklük 2 trilyon 318 milyar liraya ulaştı.
Otomatik Katılım Sistemi’nin de dahil olduğu toplam BES havuzunda ise devlet katkısıyla birlikte fon büyüklüğü 2,5 trilyon liraya yaklaşırken, katılımcı sayısı 18 milyonun üzerine çıktı.