Çoğu sürücü fark etmiyor: Küçük bir hata dev faturaya dönüşüyor

Uzun yol öncesi kontroller ihmal edilmemeli

Uzmanlar, özellikle kaliteli sentetik motor yağı kullanılarak üreticinin önerdiği bakım aralıklarına uyulmasını tavsiye ediyor. Ayrıca uzun yol öncesinde yalnızca motor yağının değil, lastik basıncının, diğer sıvı seviyelerinin ve akü durumunun da kontrol edilmesi gerektiğine dikkat çekiliyor. Bu basit kontrollerin hem güvenli sürüşe katkı sağladığı hem de beklenmedik arızaların önüne geçebildiği ifade ediliyor.