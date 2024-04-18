Çok zengin olsanız bile almakta zorlanacağınız 5 şey Zengin olmak pek çok şeyi satın alabilmenizi sağlar, ancak zenginler bile her şeyi satın alamaz. Business Insider, çok zengin olsanız bile alamayacağınız 5 şeyi derledi.

Bazen ayrıcalıklı olmak doğru zamanda doğru yerde olmak anlamına gelse de bazen bağlantılarınız banka hesabınızdan daha önce gelir. Business Insider, şanslı, bağlantıları kuvvetli ya da çok zengin bir insan olsanız bile satın almakta zorlanılabileceğiniz 5 şeyi listeledi. 1 | 6

Augusta National Golf Kulübü'ne üye olmak Masters turnuvasına ev sahipliği yapan golf kulübü, yaklaşık 300 isimden oluşan gizli bir üye listesine sahip. Sadece davetiye ile üye olunabilen kulübe, ancak bir mevcut bir üye ayrıldığında ya da öldüğünde katılınabiliyor. 2 | 6

River House'da daire satın almak New York'un Doğu Nehri'ne bakan bir çıkmaz sokakta, en önemli önceliğin mahremiyet olduğu ve katı kurallara sahip bir kurulun başkanlık ettiği 100 yıllık bina. New York'ta yaşanabilecek en seçkin yerlerden biri olarak kabul edilen 26 katlı River House'un sakinleri arasında Uma Thurman ve Henry Kissinger yer alırken, Richard Nixon, Joan Crawford ve Diane Keaton'ın daire satın almalarına müsaade edilmemişti. 3 | 6