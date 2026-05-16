Çöpten 5 milyon 250 bin kilovat elektrik üretildi

Çorum’da evsel atıklardan elde edilen organik çöpler enerjiye dönüştürülüyor. Biyokütle Enerji Santrali’nde son 5 yılda üretilen 5 milyon 250 bin kilovat elektrik, yaklaşık 8 bin hanenin yıllık tüketimine karşılık geliyor.

Çorum Belediyesi tarafından hayata geçirilen çevreci enerji projesi, hem doğanın korunmasına hem de ekonomiye katkı sağlamaya devam ediyor.

Kent genelinde toplanan evsel atıkların ayrıştırılmasıyla elde edilen organik çöpler, biyokütle enerji santralinde işlenerek elektrik enerjisine dönüştürülüyor.

2021 yılında devreye alınan proje kapsamında çöpler önce ayrıştırma tesisine götürülüyor. 

Burada plastik, karton ve metal gibi geri dönüştürülebilir malzemeler ayrılırken, organik atıklar enerji üretimi için biyokütle tesisine sevk ediliyor.

Ardından gazla çalışan motorlar sayesinde elektrik üretimi gerçekleştiriliyor ve elde edilen enerji ulusal sisteme aktarılıyor.

Tesisin işletme müdürü Bilge Kaan Aktar, santralin 2,8 megavat kurulu güce sahip olduğunu belirterek ayda yaklaşık 400 ton evsel atığın düzenli şekilde işlendiğini söyledi.

Aktar, tesis sayesinde vahşi depolamanın önüne geçildiğini ve çevreye kontrolsüz sera gazı salınımının engellendiğini vurguladı.

Ayrıca çöplerden çıkan gazın enerjiye dönüştürülmesiyle patlama risklerinin azaltıldığını ve çöp sularının yer altı kaynaklarına karışmasının önlendiğini ifade etti.

Çöp ayrıştırma ve enerji üretim tesislerinde toplam 42 kişinin çalıştığını belirten Aktar, projenin hem istihdama hem de sürdürülebilir enerji üretimine katkı sunduğunu söyledi.

